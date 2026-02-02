HDZ: Tužan je Tomašević, tuguje i Hajdaš. Od njih dvojice možda su tužnije samo Benčić i Ahmetović

HDZ se oglasio na Facebooku povodom dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, pri čemu su u objavi prozvali dio političkih aktera iz oporbe i zagrebačkog gradskog vrha. "Zbog prelijepog dočeka i nacionalnog ponosa i zanosa tužan je Tomašević. S njim tuguje i Hajdaš. Od njih dvojice možda su tužnije samo gđe Benčić i Ahmetović", poručili su iz HDZ-a u objavi na društvenoj mreži. U nastavku su dodali i ironičnu ispriku, navodeći: "Ako neke zabraniteljice smatraju da su tužnije, da su nepravedno izostavljene, unaprijed im se ispričavamo".

Ranije se oglasio i premijer Andrej Plenković, koji je na društvenim mrežama uputio čestitke hrvatskim rukometašima. "Veličanstven doček na Trgu bana Josipa Jelačića, kakav su hrvatski rukometaši i zaslužili!", poručio je Plenković, dodavši kako su "zahvalni i ponosni radi uspjeha", uz uvjerenje da "dolaze i novi izvrsni rezultati ove rukometne generacije – na radost hrvatskog naroda".

Premijer je potvrdio da je telefonski razgovarao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem zbog spora oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša, naglasivši kako je Vlada imala pravo preuzeti organizaciju događaja jer je riječ o događaju od nacionalnog značaja. Istaknuo je da je inicijativa za razgovor došla od gradonačelnika te da je tijekom razgovora upozorio na izostanak koordinacije, poručivši da broncu nije osvojila reprezentacija grada Zagreba, već hrvatska reprezentacija.

Zagrebački gradonačelnik objasnio je da je prvotni doček rukometaša u Zagrebu otkazan jer gradska vlast nije mogla udovoljiti zahtjevu reprezentativaca da na događaju nastupi Marko Perković Thompson. Prema Tomaševiću, dogovoreni program za doček uključivao je nastupe sastava poput Zaprešić Boysa i Hrvatskih ruža, ali nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da im se pridruži i Thompson. Kako bi to bilo u suprotnosti s odlukama gradske uprave i Gradske skupštine o korištenju ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, uključujući Thompsona, koji je te propise, kako tvrde iz Grada, već prekršio na koncertu u Areni, grad nije mogao prihvatiti njihov zahtjev. Zbog toga je, kako je istaknuo, reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti, nakon čega je Vlada, bez suglasnosti Grada, organizirala doček.