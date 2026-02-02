Pobjeda i doček hrvatskih rukometaša ostali u sjeni političkih sukoba i podjela

Grad Zagreb nije pristao na zahtjev brončanih rukometaša da im na dočeku na Trgu bana Jelačića pjeva Marko Perković Thompson pa je današnji doček na kraju organizirala Vlada, uz prozivke gradskih vlasti da je pogazila ustavnu autonomiju lokalne samouprave. Na objavu Vlade da će sama organizirati doček na središnjem gradskom trgu reagirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je na konferenciji za novinare ispričao kako je s Hrvatskim rukometnim savezom već bio dogovoren doček u gradskom aranžmanu, na kojem su "Ako ne znaš što je bilo", neformalnu himnu reprezentacije, trebale izvesti Hrvatske ruže. Sve je, tvrdi, već bilo usuglašeno s HDS-om, da bi mu u nedjelju navečer pristigao zahtjev da ovu pjesmu izvede Thompson. A tom zahtjevu, ukratko, nije mogao udovoljiti jer ga je Gradska skupština obvezala da osigura da se na javnim događajima za koje dozvolu izdaje Grad ne koristi poklič "za dom spremni", što je Thompson ignorirao na koncertu u Areni krajem godine.

Vlada za ovaj događaj nije tražila dozvolu gradskih vlasti, što je Tomašević nazvao udarom države na Grad Zagreb i kršenjem Ustava. A da je Vlada svjesna kako za korištenje ulica i trgova mora tražiti dozvolu Grada argumentirao je time što se dozvola tražila za ljetošnji vojni mimohod u povodu 30. obljetnice operacije Oluja. Još oštrija reakcija stigla je iz redova Tomaševićeva koalicijskog partnera SDP-a, čiji je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić Vladin potez nazvao malim državnim udarom.

Da organizacija dočeka bez dozvole gradske vlasti i nema baš čvrsto uporište u zakonu smatraju, čini se, i u Domovinskom pokretu, iz kojeg su reagirali najavom da će u vladajućoj koaliciji inicirati zakonske izmjene kojima će se izrijekom propisati da lokalna samouprava ne može onemogućiti održavanje događaja od nacionalnog značaja, a DP u to ubraja i dočeke medaljama ovjenčanih nacionalnih reprezentacija. Njihov zastupnik Stipo Mlinarić istodobno je Tomaševiću spočitnuo da "ne samo da radi državu u državi, nego od Zagreba radi malu Jugoslaviju", no ostaje zaključak da DP ne misli kako su važeći zakoni dovoljni da bi se ovakvi skupovi mogli održavati i bez privole lokalne samouprave.

O ustavnopravnom aspektu ovih odluka, odnosno o tome je li Vlada ili nije za ovakav potez morala tražiti privolu gradskih vlasti, vjerojatno će se pričati još danima, no za odnose na političkom spektru puno je zanimljivija činjenica da je HDZ ovdje konačno u potpunosti stao iza Thompsona i svega što on predstavlja. Ta se stranka, doduše, još od ljetošnjeg Thompsonova koncerta na zagrebačkom hipodromu pozivala na dvostruke konotacije ZDS-a utvrđene i kroz više sudskih presuda, no njezin predsjednik, premijer Andrej Plenković, ipak je izbjegao pojavljivanje na koncertu. S Thompsonom se tek slikao na probi uoči koncerta, ali se i oko toga pravdao glazbenim ukusom svoje djece, koja su s njim bila na probi. Dojam je zbog toga bio kako se Plenković ipak ne želi do kraja prepustiti "thompsonmaniji" koja je zavladala u redovima njegove stranke, vjerojatno kako ne bi iritirao birače na centru, čija je naklonost važna komparativna prednost u odnosu na potencijalne unutarstranačke izazivače.

Otkako je postalo jasno da bi Zagreb mogao odbiti Thompsonov nastup na dočeku rukometaša, krenulo je, međutim, pravo malo natjecanje gradonačelnika i župana koji su se nudili da preuzmu organizaciju dočeka, među njima i nemali broj HDZ-ovaca, od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute do vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića. Pa kad se još priopćenjem oglasio potpredsjednik HDZ-a i miljenik stranačkog desnog krila Ivan Anušić, karte je do kraja morao otvoriti i Plenković, koji teško da se u takvim okolnostima mogao zadržati samo na prijamu rukometaša u strogo kontroliranim uvjetima u Banskim dvorima.

Za razliku od događaja i rasprava oko ljetošnjeg koncerta na hipodromu, koje je elegantno prešutio, u ovu se priču poslije podne odlučio uključiti i Zoran Milanović, prozivajući Vladu za destrukciju ustavnog poretka. "Zaključak Vlade na temelj kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu neustavan je, nezakonit i piratski akt, za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove", napisao je Milanović, kojemu je posebno zasmetalo postupanje policije prema komunalnim redarima koji su na središnjem gradskom trgu pokušali ograditi prostor bijelom trakom. "Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima", ocijenio je predsjednik države i zaključio da je za takvo postupanje odgovoran premijer.

Pred kamerama se, na kraju, nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, pojavio i Plenković, koji tvrdi kako je organizaciju dočeka rukometaša, koji u trenutku zaključenja ovog izdanja još nije bio počeo, Vlada preuzela tek nakon što su ga zagrebačke vlasti otkazale. – Cilj je bio omogućiti našim sportašima doček kakav su zaslužili, odnosno ponoviti model od prošle godine, uključujući i nastup Marka Perkovića Thompsona. Njegova pjesma u međuvremenu je postala i svojevrsna himna rukometaša – rekao je Plenković, spočitavajući Tomaševiću što Grad ovoga puta nije tražio da u organizaciji dočeka sudjeluje i Vlada, kako je to bio običaj ranijih godina. Premijer je uvjeren i kako Thompsonov nastup ne bi značio kršenje zaključka Gradske skupštine na koji se pozvao gradonačelnik.

– Ne znam kako ga se krši tako da pjeva gospodin Thompson. Pjesme koje su dogovarali su nesporne i nisu u suprotnosti s onim što je odlučila Skupština. Oni su to podveli pod a priori kršenje, a Vlada nije htjela dopustiti jaz između hrvatskog naroda, sportaša i pjevača – pojasnio je Plenković, odbacujući teze da je ovakvim postupanjem njegova Vlada prekršila zakon. Usprotivio se, pritom, zabranama kojima je pribjegla Gradska skupština.

– Što ćemo mi zabranjivati, nećemo kreirati otpisane, ne trebaju nam ni Prle ni Tihi, ne treba nam ni Alo, Alo. Nama treba ozbiljna država, ovo su trenuci koji nam trebaju, treba se odužiti tim sjajnim mladim ljudima, a ne isključivati i zabranjivati – istaknuo je Plenković, poručujući gradskim vlastima da, ako nisu u stanju organizirati doček, "praktički copy-paste lanjskog dočeka", tu je Vlada koja to može i treba, i to, tvrdi, sukladno Ustavu i zakonima.

Ponudio je, na kraju i svoju verziju događaja nakon Tomaševićeve "odbijenice" zahtjevu rukometaša da im na dočeku pjeva baš Thompson pa je otkrio kako ga je zagrebački gradonačelnik zvao nakon telefonske sjednice na kojoj je Vlada donijela ovu odluku.

– Žao mi je da je Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam što radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoje ovlasti da ovo napravi. Broncu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija – protumačio je Plenković, a na Tomaševićevu najavu da će poduzeti pravne korake protiv ovakve Vladine odluke poručio je samo – "Može, može." Jednako ironično premijer se osvrnuo i na teze o državnom udaru, nazivajući ih smiješnima.

– Ja znam da njima nije lako, 10 godina u oporbi. Hrvatska ide naprijed, oni bi htjeli doći na naše mjesto, no morat će se malo načekati. A Tomaševiću savjetujem da popije jedan čaj, da se malo smiri – zaključio je premijer pozivajući građane da dođu na skup, što je nešto ranije od braniteljskih udruga zatražio i njegov ministar Tomo Medved.

Večernjakovi analitičari podijeljeni su u ocjeni Vladine odluke o dočeku. – Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo. Nisu to zaslužili ni navijači ni rukometaši – kazao nam je Mate Mijić, naglašavajući kako je doček brončanih rukometaša događaj od nacionalne važnosti i da kao takav ne može biti lokalno pitanje. – Hoće li sutra Tomašević ili neki drugi gradonačelnik zabraniti proslavu Dana državnosti na nekom od gradskih trgova? Ili vojni mimohod zagrebačkim ulicama? – pita ovaj analitičar i dodaje kako lokalnu samoupravu treba poštovati, kao i demokratsku volju Zagrepčana, ali na lokalnim izborima se, kaže, ne dobiva legitimitet za ograničavanje nacionalnih događaja i državnih ceremonija.

– Po tome bi Grad Zagreb mogao uskratiti trg, primjerice, za inauguraciju predsjednika Republike ako nije po volji lokalnih čelnika. To je suludo! Nažalost, kad imamo isključivost kakvu pokazuje rigidno lijeva zagrebačka vlast, svašta što je do jučer bilo nezamislivo treba početi uzimati u obzir kao mogućnost. Zagreb ima pravo na svoju posebnost, pa i političku, ali ne smije biti država u državi – zaključuje Mijić.

Dragan Bagić, međutim, odgovornim za ovakav razvoj događaja smatra Hrvatski rukometni savez, koji proziva za izostanak političke i društvene odgovornosti. – Savez nije smio dopustiti da hrvatska reprezentacija i njezine pobjede postanu predmet politiziranja i društvenih podjela. Oni su dogovorili program dočeka s Gradom i morali su to ispoštovati, odnosno nisu smjeli popustiti ultimatumu igrača. Savez je nanio veliku štetu društvu, sportu i nacionalnom jedinstvu. Odluka Vlade da nešto organizira protivno odluci lokalne samouprave sporna je iz ustavnopravne perspektive. To mi se čini kao suspenzija ovlasti gradske vlasti – uvjeren je Bagić.

