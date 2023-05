VIDEO 'Ne lažite! Gonite ovo': Majka učenice s kojom se napadač družio vikala pred kamerama

Jedna od žena koja se danas našla u gomili ljudi koji su ostavljali cvijeće i palili svijeće ispred beogradske škole "Vladislav Ribnikar", slomila se pred kamerama. Zasmetao joj je izvješeni transparent 'razgovarajte s djecom'.

"Nije se drogirao, ništa nije radio. Bio je zlo. I to je to. Ne lažite. Gonite ovo! Kakvo 'razgovarajte s djecom'? Da, treba, ali s njim su razgovarali", sipala je žena iz sebe. Rekla je da je dječak bio voljen. Kaže i da je dolazio i kod njih te da su se on i njena kći družili.

"Gonite ovo, ovo je laž. Razgovarajte sa djecom. Razgovarali smo", vikala je dalje. Srpski mediji pišu kako je riječ o majci čija je kći bila na popisu napadača. "Nije igrao igrice, nije bio zlostavljan. Bio je voljen, bile su zaljubljene djevojčice u njega", dodala je, piše b92.

Dječak, s nepunih 14 godina jučer je upao u školu i počeo pucati, što je navodno planirao mjesec dana. Imao je i popis onih koje je htio ubiti. U pucnjavi je ubijeno osmero djece i zaštitar.

