PU zagrebačka: 'Doček rukometaša prošao je bez policijskog postupanja'

Prije, za vrijeme i nakon dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića nisu zabilježeni incidenti niti je bilo policijskog postupanja, doznaje Hina od Policijske uprave zagrebačke (PUZ). Deseci tisuća navijača dočekali su na glavnom zagrebačkom trgu rukometnu reprezentaciju koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.

Na dočeku rukometaša, koji je Vlada u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) organizirala mimo Grada Zagreba, nastupili su, prema želji HRS-a, Zaprešić Boysi, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson. Predsjednik Republike Zoran Milanović osudio je u ponedjeljak odluku Vlade da organizira doček rukometaša u Zagrebu na Trgu mimo odluke gradske vlasti kao neustavan, nezakonit i piratski akt, ustvrdivši kako takvim postupanjem Vlada otima državu i izaziva podjele u društvu.

Uoči dočeka brončanih rukometaša, saborski zastupnici lijeve oporbe poručili su da je premijer Andrej Plenković izveo ustavni udar i instrumentalizirao sportaše, ali i policiju. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković odbacio je teze o navodnom protuzakonitom i protuustavnom djelovanju Vlade vezano uz odluku da preuzme organizaciju dočeka rukometaša u Zagrebu, ocijenivši politiku lijeve oporbe prozirnom, neutemeljenom i strategijom kaosa.

Tijekom Thompsonova nastupa, na jednoj od zgrada na Trgu bana Jelačića razvijen je veliki transparent s natpisom "Ujedinjeni protiv fašizma", dok su se istovremeno u publici mogle vidjeti zastave s prvim bijelim poljem te šalovi s natpisom "Za dom spremni".

