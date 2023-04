Zadivili javnost: Liječnici u Srbiji operirali pacijente 12 uzastopnih vikenda da bi smanjili liste čekanja

Liječnici kliničkog centra u Nišu zadivili su javnost i uzburkali zdravstvo u Srbiji odlukom da 12 uzastopnih vikenda operiraju u slobodno vrijeme i bez naknade kako bi ukinuli zaostatke u čemu su i uspjeli poklonivši svoja 24 dana pacijentima koje je zdravstveni sustav mjesecima razvlačio po listama čekanja. Sve je počelo na inicijativu mladih kolega zaduženih za provjeru pacijenata s liste čekanja kad su jednog dana javili "vaš tata je došao na red, može u ponedjeljak", a dobili su odgovor: "Moj tata je umro prije 10 dana".

"Onda su rekli: Moramo skinuti te liste čekanja da bi ljudi preživjeli", ispričao je za današnji broj tjednika NIN direktor Klinike za kardiokirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš Dragan Milić. Objasnio je kako se dogodilo da je liječnički tim vikende provodio u operacijskoj dvorani operirajući bez nadoknade. "Mi smo ‘poklonili’ 24 dana našim pacijentima i spasili brojne živote onih koji bi umrli čekajući operaciju. Da je to i samo jedan spašen život, a uradili smo 287 operacija za ta naša 24 dana, vrijedilo je truda jer ljudski život nema cijenu“, rekao je Milić za NIN.

"Možete novcem mjeriti štošta, kilu rajčice, bocu soka ili kutiju cigareta, ali ljudski život mjeriti novcem - to ne možete. I to je osnovna razlika“, dodao je. Šef niške klinike kaže da to što su on i njegovi kolege "poklonili neko vrijeme" svojim pacijenatima "nije nikakva žrtva" i ne očekuju ni nagrade ni priznanja, naprotiv - samo bolje uvjete rada. Molimo državu da nam ne daje nikakva odličja, ali nam treba osoblje, medicinske sestre, liječnici, oprema, poručio je Milić.

Kritizirajući stanje u srbijanskom zdravstvu Milić je ocijenio da je "problem što je "izopačen sustav vrijednosti" i što vlada "partokracija" jer kad netko dobije vlast to smatra svojim plijenom, a direktori kliničkih centara, bolnica, javnih poduzeća određuju se "na osnovu stranačke pripadnosti“.

„Ako tu logiku promijenimo, onog trenutka kada dovedete najbolje da rukovode sustavom, a ne pripadnike jedne, druge ili treće političke opcije - mi smo na ispravnom putu... Onog trenutka kada prestane to 'njihovi' i 'naši', možda ćemo imati bolju budućnost“, poručio je šef Klinike za kardiokirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Niški liječnici uspjeli su "počistiti" listu čekanja s 149 pacijenata od kojih su neki čekali tri do četiri pa i šest mjeseci i uspostavili si režim zakazivanja operacija.

U 100 dana izveli su 248 operacija, što je impresivno u odnosu na 117 operacija prošle godine za isto vrijeme, a samo u ožujku ove godine operirano je 98 pacijenata, objavila je ranije skupina niških liječnika na Facebooku. Prema podacima Republičkog zavoda za zdravstvo, u Srbiji trenutno radi 20.186 liječnika, 1.533 stomatologa i 1.395 farmaceuta, a na jednog liječnika dolazi 339 pacijenata.

