'Srbija je razotkrivena lani, nitko nije vjerovao Vučiću da njihovo oružje u ukrajinskom avionu ide za Bangladeš'

Vezano uz informacije iz povjerljivih dokumenata da Mađarska dopušta tajni prelet vojne pomoći preko svog teritorija i da Srbija kriomice izvozi streljivo koje završava u Ukrajini, novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković smatra kako su to realne opcije. Kazao je to u emisiji za Večernji TV te komentirao, između ostalog, kako je Hrvatska izabrana tajnovitost prilikom slanja oružja Ukrajini i kako će helikopteri koje šalje biti korisni Ukrajincima.

"Ako je cijeli NATO u akciji za pomoć Ukrajini, protivljenje Mađara, Orbana i njegove vlade ne može biti dugog vijeka. Ne možeš ostati u NATO-u bez kazne kada cijeli NATO pomaže. To nije bilo za vjerovati ni prije godinu dana. Nije sve išlo preko Mađarske, ali svi najvažniji letovi nisu sprječavani, to se ne može spriječiti. Ovo je bilo za njihovu javnost ili za rusku javnost priča kako su oni nešto posebni. Nisam bio uopće iznenađen da se preleti događaju", kazao je.

"Osim toga, ako ćemo se našaliti, Mađari su dopuštali i prelet iz drugog smjera. Onaj dron preletio je preko mađarskog teritorija, završio u Zagrebu, dopustili su prelet", dodaje pa nastavlja o informacijama da Srbija kriomice izvozi streljivo.

"Srbija, to je poznata priča. Prvi put u srpnju prošle godine razotkriveni su kada se dogodila nesreća ukrajinskog aviona. To je bio ukrajinski transportni zrakoplov koji je imao kvar i pao na teritoriju Grčke, došlo je do eksplozije. Kasnije se utvrdilo da su unutra bile granate, rakete i još dosta oružja iz Srbije. Kada su svi posumnjali da je oružje išlo za Ukrajinu, Aleksandar Vučić i njegovi ljudi inzistirali su na tome da je to oružje za Bangladeš. Nitko im nije povjerovao", kaže.

"Već od tada se u biti zna što radi Vučić. Vučić radi ono što se radilo u SFRJ, znači zarađuju se novci. Osim toga, to je i politički jaka stvar ako on počne slati oružje Ukrajini, Amerikanci će biti puno skloniji Srbiji oko Kosova i svega. To je politička trgovina, a usput se tu može i nešto zaraditi. Jugoslavija je za vrijeme iransko-iračkog rata, koji je trajao osam godina, snabdijevala oružjem jednu i drugu stranu. To radi Vučić sada", ističe Ivanković.

Vezano uz slanje oružja iz Hrvatske, napominje kako je izabrana tajnovitost: "Neke zemlje vrlo otvoreno govore o tome što šalju, većina, a mi smo se tek s helikopterima počeli otvarati i priznati unaprijed da nešto šaljemo. Na početku je to bila velika tajna". U vezi s helikopterima, ističe kako će oni jako pomoći Ukrajincima.

"Razlog zašto je Mariupolj toliko mjeseci izdržavao jest i taj što je upravo takvim helikopterima dopremano oružje, zalihe, odvoženi ranjenici. To je bilo izuzetno teško, velike udaljenosti", ističe.

"Pojavile su se besmislene teze da Ukrajinci ne žele helikoptere jer su zastarjeli, što je glupost. Hrvatska ne šalje po svojim željama oružje", kaže Ivanković te pojašnjava kako Ukrajinci naprave popis želja, a potom se sastaju ministri obrana NATO zemalja i dogovaraju.

Helikopteri su, nastavlja, svi u letnom stanju. "Jedan dio preletjet će do granice, jedan dio bit će dostavljen na drugi način jer su istekli resursi ili su na kraju i nitko ne želi odgovarati ako se dogodi nesreća. Ukrajinci imaju veće mogućnosti remontirati ih nego mi, proizvodili su većinu dijelova, imaju rješenja, u ratu se sve može", rekao je.

