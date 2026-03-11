Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKA BAŠTINA ZADRA

Zadarski Samostan sv. Frane dobitnik prestižne Oznake europske baštine

storyeditor/2026-03-10/PXL_220126_145155358.jpg
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
11.03.2026.
u 10:26

Oznaka osigurava bitno povećanu vidljivost unutar ukupne nacionalne i europske kulturno-povijesne baštine i jačanje kulturnog turizma

Samostan sv. Frane, u čijoj je sakristiji 1358. godine potpisan poznati Zadarski mir, sa sedam lokaliteta iz šest europskih država u zajedničkoj transnacionalnoj prijavi dobitnik je Oznake europske baštine u selekciji 2025./2026. Ova je vijest objavljena na službenoj stranici European Heritage Label.

Europska mreža mira

– Prilikom prijavljivanja projekta Europskoj komisiji važnu je ulogu imala predselekcija na nacionalnoj razini i podrška nacionalnog koordinatora za Republiku Hrvatsku, odnosno ravnateljice Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Anuške Deranje-Crnokić – istaknuli su iz gradske uprave.

Prijava Samostana sv. Frane proizišla je iz članstva Grada Zadra u Europskoj mreži mjesta mira (EMMM) od 2012. godine i suradnji s partnerima unutar mreže. Buduće aktivnosti i programe koji proizlaze iz Oznake europske baštine provodit će Grad Zadar i Sveučilište u Zadru u suradnji sa Samostanom sv. Frane, o čemu su ranije potpisali i interni sporazum.

– Grad Zadar u suradnji s drugim, brojnim gradovima i mjestima u kojima su također tijekom povijesti potpisivani mirovni sporazumi radi na promoviranju kulture mira, a uz to na promidžbi svoje povijesne i kulturne baštine, zajedničkim korijenima i poveznicama na regionalnoj i europskoj razini. U koordinaciji i suradnji s EMMM-om Grad Zadar sudjelovao je u više europskih projekata, namijenjenih pretežno mladima, sa svrhom osnaživanja svijesti o zajedničkim vrednotama, čuvanju baštine i unapređivanju novih modela učenja, poznavanja drugih kultura i običaja i slično – govore.

Važno je napomenuti i kako svake godine, već 14. godinu zaredom, Grad Zadar u suradnji sa Samostanom sv. Frane i zadarskom osnovnom školom Zadarski otoci, Sveučilištem u Zadru, obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama i udrugama svečano obilježava godišnjicu potpisivanja Zadarskog mira, upravo u Samostanu sv. Frane.

Bugarska i Španjolska

Oznaka europske baštine, uspostavljena 2011. godine zajedničkom odlukom Europskog parlamenta i Europske komisije, ima za cilj razlikovati mjesta koja simboliziraju važne faze u stvaranju današnje Europe i ulogu koju su odigrali u povijesti i kulturi Europe.

– U ovom projektu uz Samostan sv. Frane u Zadru sudjeluju i Park povijesne fontane Kaynardzha iz Bugarske, Palača Henriquesa od Alcáçovasa u Portugalu, Samostan San Francisco, odnosno Povijesni kompleks Alcañices u Španjolskoj, Kongresna kuća Évora Monte u Portugalu, Kuća mira Vasvár u Mađarskoj i Dvorac Trencin u Slovačkoj. Dobivanje Oznake europske baštine značit će za sve ove lokalitete bitno povećanu vidljivost unutar ukupne nacionalne i europske kulturno-povijesne baštine, jačanje kulturnog turizma, s naglaskom na kulturu mira, mogućnosti boljeg pristupa europskim fondovima financiranja i drugo – navodi se.

– Grad Zadar posebno podržava ovakve projekte, koji uz svoj obrazovni imaju naglašen odgojni i humanistički karakter i usmjereni su na toleranciju, prijateljstvo i mir i imaju posebnu vrijednost jer uključuju sve naraštaje, počevši od najmlađih – izvijestili su iz zadarske Gradske uprave.
Ključne riječi
Zadar samostan sv. Frane

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!