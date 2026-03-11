Zadarski Samostan sv. Frane dobitnik prestižne Oznake europske baštine

Samostan sv. Frane, u čijoj je sakristiji 1358. godine potpisan poznati Zadarski mir, sa sedam lokaliteta iz šest europskih država u zajedničkoj transnacionalnoj prijavi dobitnik je Oznake europske baštine u selekciji 2025./2026. Ova je vijest objavljena na službenoj stranici European Heritage Label.

Europska mreža mira

– Prilikom prijavljivanja projekta Europskoj komisiji važnu je ulogu imala predselekcija na nacionalnoj razini i podrška nacionalnog koordinatora za Republiku Hrvatsku, odnosno ravnateljice Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Anuške Deranje-Crnokić – istaknuli su iz gradske uprave.

Prijava Samostana sv. Frane proizišla je iz članstva Grada Zadra u Europskoj mreži mjesta mira (EMMM) od 2012. godine i suradnji s partnerima unutar mreže. Buduće aktivnosti i programe koji proizlaze iz Oznake europske baštine provodit će Grad Zadar i Sveučilište u Zadru u suradnji sa Samostanom sv. Frane, o čemu su ranije potpisali i interni sporazum.

– Grad Zadar u suradnji s drugim, brojnim gradovima i mjestima u kojima su također tijekom povijesti potpisivani mirovni sporazumi radi na promoviranju kulture mira, a uz to na promidžbi svoje povijesne i kulturne baštine, zajedničkim korijenima i poveznicama na regionalnoj i europskoj razini. U koordinaciji i suradnji s EMMM-om Grad Zadar sudjelovao je u više europskih projekata, namijenjenih pretežno mladima, sa svrhom osnaživanja svijesti o zajedničkim vrednotama, čuvanju baštine i unapređivanju novih modela učenja, poznavanja drugih kultura i običaja i slično – govore.

Važno je napomenuti i kako svake godine, već 14. godinu zaredom, Grad Zadar u suradnji sa Samostanom sv. Frane i zadarskom osnovnom školom Zadarski otoci, Sveučilištem u Zadru, obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama i udrugama svečano obilježava godišnjicu potpisivanja Zadarskog mira, upravo u Samostanu sv. Frane.

Bugarska i Španjolska

Oznaka europske baštine, uspostavljena 2011. godine zajedničkom odlukom Europskog parlamenta i Europske komisije, ima za cilj razlikovati mjesta koja simboliziraju važne faze u stvaranju današnje Europe i ulogu koju su odigrali u povijesti i kulturi Europe.

– U ovom projektu uz Samostan sv. Frane u Zadru sudjeluju i Park povijesne fontane Kaynardzha iz Bugarske, Palača Henriquesa od Alcáçovasa u Portugalu, Samostan San Francisco, odnosno Povijesni kompleks Alcañices u Španjolskoj, Kongresna kuća Évora Monte u Portugalu, Kuća mira Vasvár u Mađarskoj i Dvorac Trencin u Slovačkoj. Dobivanje Oznake europske baštine značit će za sve ove lokalitete bitno povećanu vidljivost unutar ukupne nacionalne i europske kulturno-povijesne baštine, jačanje kulturnog turizma, s naglaskom na kulturu mira, mogućnosti boljeg pristupa europskim fondovima financiranja i drugo – navodi se.

– Grad Zadar posebno podržava ovakve projekte, koji uz svoj obrazovni imaju naglašen odgojni i humanistički karakter i usmjereni su na toleranciju, prijateljstvo i mir i imaju posebnu vrijednost jer uključuju sve naraštaje, počevši od najmlađih – izvijestili su iz zadarske Gradske uprave.