REAKCIJA

'Udruga Hrvatskih sudaca ne istupa radi rutinskih promjena, već isključivo kada su ugroženi temelji sudačke profesije'

Zadar: Zgrada Županijskog državnog odvjetništva i Županijskog i Općinskog suda
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
09.03.2026.
u 17:43

Pozivanje na postupke uprave iz 2024. godine (nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika) je prozirna zamjena teza, stoji u priopćenju.

Nakon jutrošnjeg priopćenja glasnogovornika zadarskog suda o slučaju općinskog suda reagirali su priopćenjem iz zadarskog ogranka udruge hrvatskih sudaca čije priopćenje prenosimo u cjelini. - Vezano za vašu objavu u Zadarskom listu od 9. ožujka 2026. godine pod naslovom "Općinski sud: današnje promjene manje od onih iz 2024. godine, ali tada UHS nije reagirao" kojom se pokušavaju opravdati masovni premještaj unutar Godišnjeg rasporeda poslova za 2026. godinu i neutemeljeno proziva Udruga hrvatskih sudaca ističemo nekoliko činjenica koje demantiraju teze aktualne sudske uprave:

-Udruga Hrvatskih sudaca ne istupa radi rutinskih promjena, već isključivo kada su ugroženi temelji sudačke profesije. Trenutni otpor zadarskih sudaca nije "pobuna", već profesionalni imperativ. Reagiramo jer su odluke aktualne uprave prepoznate kao izravan pritisak na rad sudaca, što narušava dignitet struke i stabilnost sustava. Udruga hrvatskih sudaca ponovo naglašava da premještaji bez jasnih kriterija izravno ugrožavaju sudačku neovisnost.

-Dok je učinkovitost zadarskog suda pod strogim povećalom javnosti i Ministarstva, uprava se bavi "analizama" iz 2024. godine. Takav pristup u 2026. godini predstavlja opasan anakronizam. Građanima ne trebaju statistički izvještaji o davno završenim godinama, već pravovremena i dostupna pravda danas. Retrospektivni izgovori ne smiju biti prioritet nad rješavanjem tisuća nagomilanih predmeta koji izravno utječu na svakodnevne živote ljudi.

-Pozivanje na postupke uprave iz 2024. godine (nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika) je prozirna zamjena teza. Tadašnja uprava pod vodstvom v.d. predsjednice Nižić – Peroš djelovala je u kriznim okolnostima s ciljem stabilizacije suda, a preraspodjele su bile motivirane objektivnim potrebama službe. Dokaz tome je izostanak ijedne prijave Udruzi hrvatskih sudaca u tom razdoblju, dok danas svjedočimo institucionalnom otporu protiv odluka koje se doživljavaju kao proizvoljne.

Konačno, iako se ne odnosi direktno na ovu situaciju treba istaći kako tvrdnje o navodnoj 'neučinkovitosti' u 2024.  godini padaju pred egzaktnim podacima. Prema Izvješću Vrhovnog suda RH za 2024., Općinski sud u Zadru bio je drugi najuspješniji Općinski sud u Hrvatskoj prema broju riješenih predmeta po sucu. Pokušaj negiranja ovih rezultata nije samo uvreda za suce koji su taj rezultat ostvarili, već i pokušaj falsificiranja uspješnosti tadašnje organizacije rada. Stoga pozivamo sudsku upravu Općinskog suda u Zadru da prestane s paušalnim opravdanjima i uvaži argumentaciju onih koji izravno provode sudbenu vlast. Vrijeme je da se sadašnja sudska uprava prestane baviti analizama prošlosti i počne rješavati predmete u sadašnjosti. Energiju i resurse koje troše na konstruiranje administrativnih opravdanja za vlastite poteze, neka usmjere na osiguravanje uvjeta za rad – jer suci su tu da donose presude i osiguravaju pravdu, a ne da služe kao pijuni u statističkim igrama uprave. Udruga hrvatskih sudaca Ogranak Zadar'.

Ključne riječi
Sud Zadar

