Tvrtkama 250 milijuna eura iz energetskog programa

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavila je jučer u hotelu Esplanade u Zagrebu Sporazum o financiranju za provedbu novog financijskog instrumenta "Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika", kojim se potiču ulaganja poduzetnika svih veličina i oblika vlasništva u povećanje energetske učinkovitosti i ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije. Sporazum je potpisan s predsjednicima Uprava poslovnih banaka koje su, putem postupka javne nabave, odabrane za provedbu programa, a svoj potpis stavili su Christoph Schöfböck (Erste&Steiermärkische bank), Marko Badurina (Hrvatska poštanska banka), Balasz Bekeffy (OTP banka), Dinko Lucić (Privredna banka Zagreb) i Liana Keserić (Raiffeisenbank Austria).

Prilikom predstavljanja programa koji je nastao, istaknuto je, kao rezultat tripartitne suradnje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) te Ministarstva gospodarstva, HBOR-a kao holding fonda u programu i navedenih banaka, predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo istaknuo je kako HBOR kontinuirano razvija financijske instrumente i programe kojima nastoji potaknuti nova ulaganja i osigurati poduzetnicima povoljne izvore financiranja za razvojne projekte.

"Ovaj program još je jedan korak u tom smjeru jer poduzetnicima omogućujemo ulaganja koja će istodobno povećati njihovu konkurentnost, ali doprinijeti i zelenoj tranziciji gospodarstva. Posebno je važna suradnja s poslovnim bankama koja su, uz europska sredstva, aktivirali i vlastita. Time javna sredstva postaju poluga za mobilizaciju dodatnog kapitala financijskog sektora, a hrvatskim poduzetnicima na raspolaganje se stavlja ukupno 250 milijuna eura za nova ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore", istaknuo je Čuvalo. U provedbi programa s generalnom svrhom ubrzanja energetske tranzicije odabran je model 50-50, pa je 125 milijuna eura osigurano iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a oko 125 milijuna osiguravaju banke. Program se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., čije je Upravljačko tijelo MRRFEU.

Korisnici kredita mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici te veliki poslovni subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije te komercijalnog i uslužnog sektora. Potpuno su srezane naknade za obradu kreditnog zahtjeva, a rok korištenja kredita je do 12 mjeseci. Svaka tvrtka može dobiti najviše jedan kredit u maksimalnom iznosu od 3 milijuna eura s rokom otplate do 17 godina, a razdoblje provedbe programa traje do konca 2029. Uz ispunjenje uvjeta moguć je otpis glavnice i do 50 posto, a za odobrenje kredita uz dokumentaciju potrebno je dostaviti ex ante dokaz o predviđenim energetskim uštedama.