Referent za kredite sumnjiči se da je preko posrednika tražio kreditno nesposobne pa im za 10 posto provizije odobravao kredite

Dan nakon što je na području Zagreba uhićen carinik zbog sumnje da je za neispisivanje prekršajne kazne tražio mito, USKOK i policija su pokrenuli novu akciju diljem Hrvatske. Konkretnije akcija se provodi na području Zagreba te još osam županija: Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije. Na meti USKOK-a i policije, ovaj se put našlo više osoba, zbog, kako kaže USKOK, sumnje da su počinile koruptivna i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja. Konkretnije, prema neslužbenim informacijama na meti je 35 osoba koje se sumnjiče za kreditne prevare. Po istom izvoru radi se o osobama koje nisu bile kreditno sposobne no ipak su uz pomoć krivotvorene dokumentacije ishodovale kredite u ukupnoj vrijednosti od oko 800.000 eura.

"Pomoć" su prema neslužbenim informacijama imali u Dejanu G. referentu za kredite i financijskom savjetniku u podružnici Erste banke u Španskom., koji je preko posrednika Matiasa M. i Ivana H. tražio osobe koje nisu bile kreditno sposobne. Oni su im prezentirali da im mogu pomoć da dobiju kredit, a "pomoć" Dejana G. naravno nije bila besplatna jer se sumnja da je bankarski službenik tražio proviziju, koja je iznosila 10 posto realiziranog kredita. Tražitelji kredita su, kako se sumnja, neistinito prikazivali da su zaposleni te su neistinito prikazivali mjesečne prihode, a sve navedeno se događalo od veljače do lipnja 2023. Kreditne prevare je otkrila interna istraga banke. A zašto je tek sada realizirana policijsko-uskočka akcija znat će se nakon što USKOK obavi detalje akcije.

Pretrage su se obavljale u stanovima, kućama i vozilima osumnjičenika, nakon čega će oni biti dovedeni na ispitivanje u USKOK. S obzirom na to da ih ima 35, ispitivanja bi mogla potrajati, a nakon što budu dovršena, USKOK će odlučiti hoće li i protiv koga tražiti određivanje istražnog zatvora te po kojoj osnovi.