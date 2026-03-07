Ovaj oglas za sezonski posao mnoge je iznenadio, evo koliko se može zaraditi

Na jednom zadarskom Facebook oglasniku pojavio se oglas u kojem se traže pedantne osobe za čišćenje apartmana u Zadru, u naselju Borik. Posao uključuje čišćenje smještajnih jedinica i pripremu kreveta, dok je posteljina već osigurana i pere se na lokaciji. Poslodavac nudi satnicu od 17 eura, a sav potreban materijal za rad je osiguran. Rad bi trajao tijekom turističke sezone, od 1. svibnja do 1. listopada, piše Slobodna Dalmacija.

Prema toj satnici, ako bi se dnevno radilo oko pet sati, zarada bi iznosila približno 85 eura dnevno. U slučaju da se radi oko 20 dana u mjesecu, uz slobodne vikende, mjesečna zarada mogla bi dosegnuti i do 1700 eura. Na prvi pogled čini se da se čišćenje apartmana tijekom sezone može prilično dobro isplatiti, no situacija je često drukčija kada je riječ o sobaricama i čistačicama u hotelima. One nerijetko rade osam ili više sati dnevno, s vrlo malo slobodnih dana, a plaće pritom često nisu toliko visoke.

Iskustva sezonaca koja se mogu pronaći na Redditu i internetskim forumima pokazuju da je riječ o fizički zahtjevnom poslu, s dugim radnim danima i velikom razlikom između rada za velike hotelske sustave i za privatne iznajmljivače. Na papiru posao često izgleda jednostavno – čišćenje soba, apartmana ili zajedničkih prostora, uz osiguran smještaj i obroke. Međutim, mnoge radnice tvrde da u praksi rade i po 10 do 14 sati dnevno, često bez slobodnog dana tijekom vrhunca sezone, uz objašnjenje poslodavaca da se u sezoni mora raditi „punom parom“. Posebno su, prema iskustvima na forumima, problematične situacije kod nekih privatnih iznajmljivača. Poslovi koji su u početku dogovoreni kao čišćenje nerijetko se prošire na dodatne obveze poput kuhanja, pranja rublja, čuvanja djece ili obavljanja raznih drugih zadataka. Pritom se spominju i loši uvjeti smještaja, poput malih soba u potkrovlju ili čak improviziranih mjesta za spavanje u kuhinji.

Radnice također upozoravaju na slučajeve nepoštivanja ugovora, isplata na ruke ili tek na kraju sezone, zbog čega dio sezonaca odluči prekinuti posao i prije završetka ljeta. S druge strane, iskustva iz većih hotelskih kompanija često su nešto uređenija. Iako je posao i tamo naporan, pravila su jasnija, smještaj obično bolji, a plaće i radni uvjeti transparentniji. Potražnja za čistačicama na Jadranu svake godine raste, pa mnoge žene tijekom sezone rade više poslova paralelno.