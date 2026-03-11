Što se događaja u Hormuškom tjesnacu: Pogođena su dva broda, Iran postavlja mine?

Projektil je pogodio drugi brod u Hormuškom tjesnacu uz Iran, izvijestile su Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Pogođen je teretni brod na kojem je buknuo požar, a posada se morala evakuirati. Ranije u srijedu, agencija je izvijestila o napadu na kontejnerski brod 25 nautičkih milja sjeverozapadno od Ras al-Khaimaha u UAE-u, prenosi The Guardian.
Hormuški tjesnac nalazi se na strateški važnoj lokaciji, a inače bi njime dnevno prošlo oko stotinu plovila. Kao odgovor na napade SAD-a i Izraela koji su počeli krajem veljače, Iran je zatvorio tjesnac te zaprijetio onima koji ga pokušaju prijeći. Kako je u utorak izvijestio CNN, Iran je u Hormuškom tjesnacu počeo polagati mine, prema dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvješćima. Navodno je u nekoliko dana položeno više desetaka mina.
Na tu je informaciju reagirao i američki čelnik Donald Trump: "Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća da je to učinio, želimo da ih ukloni ODMAH!“ Dodao je da će se Iran, ako mine ostanu, suočiti s posljedicama "na razini koja nikada prije nije viđena“. Međutim, naveo je da će, ako Teheran ukloni "ono što je možda postavljeno, to biti ogroman korak u pravom smjeru!“
Nakon Trumpove objave, ministar obrane Pete Hegseth objavio je da je američko Središnje zapovjedništvo "eliminiralo neaktivna plovila za polaganje mina u Hormuškom tjesnacu - uništavajući ih s nemilosrdnom preciznošću. Nećemo dopustiti teroristima da drže Hormuški tjesnac kao taoca.“ Središnje zapovjedništvo SAD-a kasnije je priopćilo da je vojska uništila više iranskih ratnih brodova, uključujući 16 polagača mina, u blizini Hormuškog tjesnaca.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) ranije je upozorila da će svaki brod koji prolazi kroz tjesnac biti napadnut. Stanje tjesnaca opisano je kao "dolina smrti" zbog rizika uključenih u prolazak. Američki dužnosnici rekli su u utorak da američka mornarica nije pratila niti jedno plovilo kroz tjesnac iako je Trump u ponedjeljak rekao da njegova administracija razmatra mogućnosti za to. Trump je, također, rekao tada da će "Hormuški tjesnac ostati siguran." Neizvjesnost oko mogućnosti prolaska nafte kroz prolaz uzrokovala je i volatilnost na tržištu.
Neka sve miniraju, pa da vidiš koji kapetan će se usuditi proći kroz prolaz.. uništili polagače mina, sada je pitanje koliko su ih izbacili u more pa ti riskiraj.. to riskirati neće ni jedan pametni kapetan dok prolaz ne bude garantirano razminiran.. Amerikanci su ovo sada sami sebi zabetonirali.. i da rat sutra završi prolaz neće tako skoro biti pušten u pogon zbog mina