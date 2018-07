'Za 99 kuna godišnje postanite kumovi napuštenim psima'

U Međimurju je u tijeku velika akcija sterilizacije pasa u 12 romskih naselja koja će prema nekim procjenama potrajati oko pet mjeseci. Aleksandra Hampamer iz azila za napuštene životinje ističe da se za taj projekt bore dvije i pol godine. Dnevno se u stacionar dovozi 40 pasa, u veterinarskoj ambulanti operira ih se u prosjeku 35, a potom se vraćaju u stacionar na oporavak do udomljenja ili povratka u romsko naselje ako su vlasnici poznati. Volonteri iz skloništa za napuštene pse Prijatelji iz Čakovca rade po cijele dane, a zbog manjka prostora za pse koje nitko ne želi, organizirana je nova radna akcija uređenje prostora kod carinskog odvojka.

Najgore u naselju Parag 2

Zbog velikog broja pasa u skloništu i stacionaru, prisutna je nestašica plahti, ručnika, deka, upijajućih podložaka, gumenih rukavica, sapuna za ruke... Uvijek nedostaje i hrane. Blizu skloništa uređuje se i mali volonterski centar u kojem će se volonteri družiti i održavati radionice i predavanja. Posla ima puno. U romskim naseljima je, prema nekim procjenama, oko 3000 pasa. Projekt sterilizacije podržava i Ministarstvo poljoprivrede koje će ga financirati s oko tri milijuna kuna.

Na jednom od sastanaka u Ministarstvu rečeno je da će jedinice lokalne samouprave pokriti troškove zbrinjavanja pasa koji se ne mogu vratiti u romska naselja i cijepljenje protiv bjesnoće s oko 600.000 kuna.

Psi se označavaju ušnim markicama, cijepe protiv bjesnoće i tretiraju protiv unutarnjih i vanjskih parazita. Svi će se evidentirati, fotografirati i naći u albumu za udomljavanje. Udruzi se javljaju građani voljni udomiti pse, no premalo ih je s obzirom na broj napuštenih životinja. Pojedini psi u stacionar stižu puni trauma koje su preživjeli lutajući, s teškim ozljedama, bolestima i nametnicima. U najtežem su stanju psi dovezeni iz romskog naselja Parag 2, među kojima je puno životinja koje volonteri najradije ne bi vraćali, no u tom slučaju nemaju kamo s njima.

Čakovečka udruga podsjeća i na to da se godišnjom uplatom 99 kuna može postati kum ili kuma nekom od napuštenih pasa i na taj im način pomoći da prežive. Udruga ima i otvoren račun za donacije, a javiti im se može i preko Facebook stranice Azil Prijatelji Čakovec.

Istekao rok za mikročipiranje

– Ujedno nam pomažete oko podmirenja svakodnevnih troškova – kažu volonteri.

Inače, udruga Prijatelji životinja iz Zagreba podsjetila je da u novom Zakonu o zaštiti životinja određen i rok za provedbu kontrole mikročipiranja, te da su lokalne zajednice trebale do 30. lipnja ove godine provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom. Kazna za držanje psa bez mikročipa iznosi do 6000 kuna, a napuštanje životinja kažnjava se do 30.000 kuna.