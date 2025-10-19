Mace kod nas imaju sve, ali nemaju svoj dom i svog čovjeka

BamBam i Agathe su cimerice, jednoj nedostaju dijelovi nogica, a druga je na svijet došla s deformiranim prednjim nogama. Žarko je stradao u požaru. Conan nema stražnje nogice, Zvjezdana ih ima ali ih ne može koristiti, slomljena joj je kralježnica. Fibi, Bibi i Didi su slijepe. Svaka od ovih maca treba posebnu i cjelodnevnu brigu. Možda će pronaći trajni dom, možda će imati sreće kao Miša, maca koja je imala pseći zub u kičmi, izvadili su iz nje i metak, a ima i herniju. Ako se ne udome, ostat će trajno u skloništu za mace Kitten safe house u Rijeci.

Počeli su 2017., govori nam Daniela Knežević, glavna 'mačja sitterica', kad su osnovali istoimenu udrugu. U obiteljskoj kući gradili su mačje utočište, a prošle godine registrirali i sklonište. I sve se tu radi po strogom protokolu, kako bi zaštitili one nezaštićene, kako bi spasili bolesne i ozlijeđene, kako bi životinjama pružili što veću šansu da prežive i pronađu svoj novi dom.

– Stalno nešto radimo i dodajemo, imamo određeno koliko mačaka možemo zbrinuti, no nije nam u interesu da ih skupimo što više, važno nam je da se možemo kvalitetno brinuti o njima. Osim malih dudaša, prije nekoliko dana stigla su nam tri, uglavnom su kod nas invalidne i teže udomljive mačke. Ne možete očekivati od ljudi koji su zaposleni da se 24 sata brinu o takvim macama – objašnjava Daniela. Ove godine zbrinuli su i othranili 59 mačića u dobi od jednog do pet dana.

– Kad uzmemo tako male mačiće, oni ne mogu iz skloništa prije nego što imaju minimalno šest mjeseci. Za to vrijeme prolaze cijepljene, čipiranje, testiranja, kastriranje. To je dugotrajan postupak i ja sam stalno uz njih – govori nam. Prolazeći kroz određene faze, sele se iz sobe u sobu. Tako su zajedno samo mace iz iste faze protokola, nema miješanja. Ako se razbole, odvajaju se u posebnu sobu koja je opremljena tako da se lako čisti i dezinficira. Mace koje su spremne za udomljavanje sele se u vanjski prostor. Svi prostori su osigurani, imaju i hlađenje i grijanje, opremljeni su televizorima i brojnim igračkama kako bi macama bilo što ljepše i ugodnije.

– Nikad nije bilo gore, ne sjećam se da je ikad u ovo doba godine bilo toliko mačića. I nisu to ulične mačke, to su kućna legla, kojih je previše i ne mogu se udomiti. Pa na cesti završe manje lijepe, tigraste i crne, na svakom koraku pronalazimo bolesne mačiće. A sve se moglo riješiti kastracijom – naglašava. Od listopada prošle godine do ožujka ove godine kastrirali su 740 mačaka, a više od 200 maknuli su s ulice.

– Naš grad nema sluha i nema nikakvih problema s mačkama. Mi rješavamo sve što možemo i koliko možemo. Zapravo smo tu nas četiri, Evelin Pejic je voditeljica skloništa, a Martina Šuran i Matea Puškarić dolaze prijepodne, kad se čiste prostori. Trenutačno imamo oko 60 mačaka. Nismo potpisivali ugovore s lokalnim zajednicama jer i dalje želimo ostaviti slobodna mjesta za sasvim male mačiće, slomljene, zapaljene, bez očiju, slijepe, gluhe, bebe od nekoliko dana – ističe Daniela Knežević. Osim spašavanja života, puno ulažu u edukaciju građana, učenika osnovnih i srednjih škola, djece u vrtićima.

– Molili smo prošle godine Grad da nam iznajmi prostor u blizini skloništa koji je prazan, naravno da smo mislili platiti. Za sada ništa od toga. A nama dva puta godišnje dolaze studenti i moraju stajati vani jer nemamo mjesta – objašnjava.

I dok Grad nema sluha, građani im pomognu kad god traže, a to nije često jer se uglavnom financiraju iz donacija. Pomažu im i tvrtke, a sklonište već četvrtu godinu provodi projekt u sklopu kojeg dijeli hranu na području Gline, Petrinje i Siska. Organiziraju i Advent u skloništu, ove godine održat će se peti put.

Voljela bi, kaže nam D. Knežević, da se zakon provodi i da skloništa ne trebaju. No dok je ovako, bilo bi bolje da ima više manjih skloništa.

– Tako bi se ljudi mogli bolje brinuti o životinjama. Jedino rješenje za mace je obavezna kastracija, a mi još živimo ispod kamena. Životinje kod nas imaju sve, imaju jesti i piti, toplo im je. Ali nemaju svog čovjeka, one moraju imati svoj dom. Kad imate deset životinja, ne stignete ih sve ni pomaziti – zaključuje.

Kako im možete pomoći i što sve rade možete pronaći i na njihovoj Facebook stranici. Mačke koje traže dom pronaći ćete na stranici kittensafehouse.hr, a mi donosimo nekoliko priča maca koje se udomljavaju ili traže kumove da bi im život bio što lakši. Opisane su riječima žena koje se o njima brinu i koje ih najbolje poznaju.

Foto: Privatna arhiva

Alice i Belinda pripadaju zajedno kao dekica i predenje, nerazdvojne su prijateljice i traže dom u kojem će moći ostati zajedno. Alice je prava maza, nježna draga i društvena, uvijek prva priđe čovjeku. Voli se maziti. Belinda je puno manja, pomlo plaha i treba joj vremena da se opusti. Ali kad je Alice pored nje, sve je u redu.

Foto: Privatna arhiva

Conan nije običan mačak: iako mu nedostaju obje stražnje noge, ovaj mali borac ima srce veće od svemira i volju za životom koja nas svakodnevno ostavlja bez riječi. Pronađen je na cesti s teškom ozljedom kralježnice. Nažalost, posljedice su bile nepovratne i morali smo amputirati obje stražnje nogice. No, Conan ne samo da nije odustao, nego je odlučio živjeti punim plućima! Veseo je, razigran i znatiželjan, stalno u pokretu na svoj poseban način. Nije neka mazilica, ali ponekad iznenadi pokojim trenutkom nježnosti, baš kad to najmanje očekuješ. Ostat će s nama trajno jer zbog svog invaliditeta teško može pronaći klasičan dom. No vjerujemo da negdje postoji posebna osoba koja će postati njegov kum ili kuma, netko tko će mu simboličnom mjesečnom donacijom pomoći da i dalje živi život dostojan svakog bića.

Foto: Privatna arhiva

Pit Bull i Loki su dvojac koji donosi smijeh, igru i beskrajno predenje kamo god dođu. Toliko su razigrani da smo ih jedva ulovili za fotkanje: stalno su u pokretu, uvijek u nekoj svojoj avanturi i nikad bez ideje što bi sljedeće mogli napraviti. A vjerujte, ideja je bezbroj. Kad nisu u igri, pretvaraju se u dvije najveće maze koje možete zamisliti. Upornije mačke za maženje ćete teško naći. Pit Bull i Loki jednostavno ne idu jedan bez drugoga jer ne mogu ići ni s kim drugim. Traže zajednički dom pun ljubavi i strpljenja, s ljudima koji će znati uživati u njihovoj živahnoj energiji. S njima vam nikad neće biti dosadno.

Foto: Privatna arhiva

Albert je mladi mačak s velikim srcem i još većom željom za pažnjom. Znate one mace koje odmah osvojite maženjem? E onda više nema povratka: Albert postaje vaš najbolji prijatelj, pratitelj i suputnik u svemu što radite. Voli ljude, do te mjere da će vam ušetati u krilo dok pokušavate čitati, leći na tastaturu jer, zaboga, pisanje može pričekati, i nježno trljati glavom o vašu ruku samo da vas podsjeti da je tu. Njegova toplina i privrženost su zarazne - tko jednom upozna Alberta, teško ga zaboravlja. Albert traži dom u kojem će moći biti ono što najviše voli: voljen, mažen i u središtu pažnje. Ako volite pričljive, tople i društvene mace koje iskreno vole ljude, Albert će ispuniti vaše srce i dom čistom radošću.