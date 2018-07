Komunalni redar rekao je da sam macu trebala ostaviti gdje sam je pronašla

Kolonija mačaka u Petrovićevoj ulici u Rijeci dobro je poznata volonterki Danieli Knežević iz udruge Kitten safe House. Vrlo često tu pronalazi i bolesne i uginule životinje. Bilo je tako i sredinom lipnja, kad je na istom mjestu jedne večeri ugledala malu macu.

– Oči su joj bile toliko upaljene da nije ništa vidjela, nos joj je bio zaštopan, dok je disala čulo se škripanje, bila sam sigurna da ima temperaturu. Nisam je mogla ostaviti jer bi sigurno uginula. Odnijela sam je u Veterinarsku stanicu Rijeka s kojom Grad ima i ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja – priča nam volonterka. O svemu je htjela obavijestiti i komunalnog redara pa je nešto iza 20 sati nazvala telefonski broj na koji joj se javio dežurni.

Komunalni redar je odbio

– Veterinari su macu pregledali i počeli s terapijom, no trebala je i suglasnost da će Grad platiti to liječenje, inače moram ja. U razgovoru komunalni redar odbio je poduzeti bilo što kako bi Veterinarska stanica Rijeka macu zbrinula u okviru ugovora s Gradom. Još mi je rekao da je to sigurno moja maca, a kad sam komentirala da je na cesti još puno takvih dodao je da se obratim udrugama koje su za to krive. Jer, eto, udruge ne rade svoj posao. I još mi je rekao da sam mačku trebala ostaviti tamo gdje sam je našla – priča nam D. Knežević. Macu je odnijela kući, uz sve druge za koje se brine pronašla je mjesta i za nju, a danima nakon toga vodila ju je na terapiju.

I dok se maca polako oporavljala, a račun svaki dan bio sve veći, volonterka je čekala odgovor na pitanje upućeno komunalnom redarstvu Grada Rijeke – tko je dužan zbrinuti mačića pronašenog na cesti? Mi smo od Grada Rijeke tražili objašnjenje zašto komunalni redar nije obavio svoj posao, jer prema Zakonu o zaštiti životinja Grad je obvezan pobrinuti se za napuštene, ozlijeđene i bolesne životinje. Tražili smo odgovor i na pitanje što će Grad poduzeti u konkretnom slučaju, odnosno hoće li preuzeti troškove liječenja bolesne životinje spašene s ceste.

Foto: Privatni album

Odgovor Odjela za komunalni sustav, uz isprike zbog kašnjenja, poslala nam je Iva Balen, suradnica za odnose s medijima. U odgovoru stoji kako komunalni redari obavljaju sve svoje zadatke, pa tako i one koje proizlaze iz Zakona o zaštiti životinja.

– Životinju koju građani pronađu na cesti ili nekoj drugoj javnoj površini, ukoliko je bolesna ili ozlijeđena, na temelju prijave građana zbrinjava Grad putem tvrtke s kojom ima ugovor o takvim poslovima. U ovom slučaju to je Veterinarska stanica Rijeka d.o.o – stoji u odgovoru. Objašnjavaku da pronalazak životinje treba prijaviti dežurnom djelatniku Direkcije za komunalno redarstvo, a onda on obavještava Veterinarsku stanicu, odnosno veterinarskog higijeničara. Životinju preuzima higijeničar koji poduzima daljnje korake liječenja. Dodaju kako se životinju može dovesti i bez naloga komunalnog redara, a kad Veterinarska stanica ne radi svakako treba zvati komunalnog redara koji će obavijestiti dežurnog veterinara.

Pokretanje procedure

– Komunalnom redaru prijavljuje se pronalazak bolesne, odnosno ozlijeđene životinje kako bi mogla biti pokrenuta procedura pokrivanja troškova zbrinjavanja životinje, što je gospođa Knežević i učinila. No, očito je došlo do nesporazuma ili nerazumijevanja između gospođe i dežurnog komunalnog redara i žao nam je zbog toga. U svakom slučaju, Grad će sukladno ranije opisanoj proceduri i prijavi gospođe Knežević o potrebi zbrinjavanja bolesne životinje platiti trošak njezina liječenja – objašnjavaju i dodaju kako je prema informacijama iz Veterinarske stanice Rijeka gospođa D. Knežević mače sama donijela u petak 15. lipnja (ne 16., kako smo mi napisali u upitu). S obzirom na to, nije bilo potrebe da komunalni redar zove dežurnog veterinarskog higijeničara.

Kako su došli do zaključka da je došlo do nesporazuma ili nerazumijevanja ne objašnjavaju, a volonterka ističe da ima i svjedoke koji mogu potvrditi što je komunalni redar te večeri rekao. Ponavlja i da su djelatnici Veterinarske stanice napravili sve da spase macu, u čemu su i uspjeli. I dodaje – ne bi bilo prvi put da sama plati liječenje, bez obzira na tvrdnje Grada kako su to njihove obveze.