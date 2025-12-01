Oni su imali problema, a on ih je rješavao. No za to je tražio mito. A mito je bio novac. Ukupno, kako se sumnja, 190.000 eura. A bilo je tu mesa razne divljači, jarića, pilića... Ponekad je i boca nekog vina bila dostatna. A kada je zaškripalo i susjedu, onda mu se moglo pomoći dostavom neke građe. Tako otprilike, kako se sumnja, izgleda hologram koruptivnih aktivnosti koje USKOK na teret stavlja Andriji Mikuliću, do prošlotjednog uhićenja glavnom državnom inspektoru. Mikulić je u četvrtak oko 13 sati smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade, koji sat kasnije je uhićen dok je bio u lovu na području Sisačko-moslavačke županije, a od subote je u Remetincu. Jer mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U Remetincu će mu društvo činiti njegov kum Dragan Krasić, koji se također sumnjiči za primanje mita. USKOK je predložio da se u odnosu na njih dvojicu saslušaju 22 svjedoka, a među njima, prema neslužbenim informacijama ima članova njihovih obitelji. No ne i Josipa Šinceka, koji je već devet mjeseci u istražnom zatvoru zbog sumnje da je ustrojio zločinačko udruženje koje je nezakonito zakopavalo opasni otpad, te koji istražiteljima sugerira da i on ima neke kompromitirajuće informacije o Mikuliću. Hoće li Šincek i formalno dati iskaz na temu Mikulića te ima li dokaza za svoje tvrdnje, utvrđivat će se tijekom istrage.
Vugrinec i Večković opisali kako su i zašto Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja davali novac, meso divljači, pilića, jarića, ali i vino
Za Mikulića i Krasića nezgodno je to što su njihovi suoptuženici Ivica Vugrinec i Goran Večković prilikom ispitivanja na USKOK-u, prema neslužbenim informacijama, priznali krivnju
Komentara 9
Ucjena i iznuda je omiljen sport u javnim službama. Lokalni šef policije je prije više od 20 godina naredio svim patrolama da zaustavljaju malo jače poduzetnike , inače njegove "frendove", izmišljaju im prekršaje, tako da su bili prisiljeni zvati togg svog frenda da im poništi kazne ili odgovori svoje podređene od postupanja. Ima vjerovatno toga i danas , kao što vidimo.
Slučaj dosta podsjeća na zaboravljenu aferu Remorker gdje je zaštićeni svjedok svjedočio kako je oko 70 000 eura predao Kalmeti i ekipi u više navrata u gotovini. Istraga je započela prije 12g, u prvom procesu su oslobođeni a ponovljeni još traje podalje od medijskih reflektora. Tako će biti i s ovim. Kod nas su se i mediji pomirili s korupcijom.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Koliko je meni poznato Mamica su reketirali suci i on je placao a ne uzimao mito u nadi da ce biti oslobodjen. Kaznjavat treba i jedno i drugo.