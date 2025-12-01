Vugrinec i Večković opisali kako su i zašto Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja davali novac, meso divljači, pilića, jarića, ali i vino

Oni su imali problema, a on ih je rješavao. No za to je tražio mito. A mito je bio novac. Ukupno, kako se sumnja, 190.000 eura. A bilo je tu mesa razne divljači, jarića, pilića... Ponekad je i boca nekog vina bila dostatna. A kada je zaškripalo i susjedu, onda mu se moglo pomoći dostavom neke građe. Tako otprilike, kako se sumnja, izgleda hologram koruptivnih aktivnosti koje USKOK na teret stavlja Andriji Mikuliću, do prošlotjednog uhićenja glavnom državnom inspektoru. Mikulić je u četvrtak oko 13 sati smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade, koji sat kasnije je uhićen dok je bio u lovu na području Sisačko-moslavačke županije, a od subote je u Remetincu. Jer mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U Remetincu će mu društvo činiti njegov kum Dragan Krasić, koji se također sumnjiči za primanje mita. USKOK je predložio da se u odnosu na njih dvojicu saslušaju 22 svjedoka, a među njima, prema neslužbenim informacijama ima članova njihovih obitelji. No ne i Josipa Šinceka, koji je već devet mjeseci u istražnom zatvoru zbog sumnje da je ustrojio zločinačko udruženje koje je nezakonito zakopavalo opasni otpad, te koji istražiteljima sugerira da i on ima neke kompromitirajuće informacije o Mikuliću. Hoće li Šincek i formalno dati iskaz na temu Mikulića te ima li dokaza za svoje tvrdnje, utvrđivat će se tijekom istrage.