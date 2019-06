Vozač kamiona dan prije nesreće bio je na hitnoj. Uzeo je lijekove protiv bolova

Pojavili su se novi detalji stravične nesreće na odmorištu kod Novske, a oni govore o zdravstvenom stanju vozača koji je izazvao nezapamćenu tragediju u istočnoj Hrvatskoj.

Prema pisanju dnevnik.hr vozač se dan prije nego je skrivio nesreću javio Hitnoj medicinskoj pomoći u Županji zbog jakih bolova u leđima, a sve zbog prekomjernog sjedenja.

Za medije je to potvrdio njegov odvjetnik, a tu dokumentaciju će dostaviti na sud.

- On je čovjek koji je, 'ajmo reći, negdje na pragu treće životne dobi, pred kraj je vozačke karijere. On je, naravno, kao i svi vozači imao određene zdravstvene smetnje. Međutim, ono što je činjenica - je da on nije imao nikakve zdravstvene kontraindikacije za sigurnu vožnju - rekao je odvjetnik za dnevnik.hr.

Vozaču je ordinirana blokada zbog jakih bolova u leđima koja se spuštala prema donjem dijelu kralježnice. Hitna mu je sugerirala uzimanje dvaju lijekova, ali nakon uzimanja jednog od njih morao bi odmoriti jer ne bi bio u idealnom stanju za vožnju.

Prometna nesreća kod Novske