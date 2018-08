Vlada popušta: dat će jamstvo Uljaniku

Vlada će odobriti jamstva ili dati kolaterale u obliku dionica tvrtki u državnom vlasništvu komercijalnim bankama da bi se isplatile plaće u Uljaniku, doznaje se neslužbeno, ali ne i iznos koji će se ovakvom transakcijom osigurati. Navodno je s Europskom komisijom dogovoreno da će se i nova tranša novca prema pulskom škveru tretirati u sklopu plana restrukturiranja i da nema bojazni da će se transakcija označiti kao nedozvoljena državna potpora.

Time je pritisak izazvan trodnevnim štrajkom zaposlenika Uljanik Grupe, odnosno brodogradilišta Uljanik i 3. maj očito urodio plodom, međutim i dalje se nije iznašlo trajno rješenje koje bi spasilo kompaniju od stečaja.

Ipak, prosvjed na Trgu svetog Marka nije do zaključenja ovog broja otkazan i očekuje se da će do 700 škverana doći pod prozore Vlade, a neslužbeno se može čuti da će ih primiti i premijer Andrej Plenković. Kako je objasnio predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac, prosvjed počinje u 11 sati, a štrajkašima će se put iz Pule u Zagreb platiti novcem iz sindikalne članarine. U nedjelju je nakon hitnog sastanka i poslovni savjet Uljanik Grupe priopćio da je pronalazak modela za isplatu plaća svim radnicima u što kraćem roku osnovni prioritet uprave i direktora Uljanika.

VIDEO Predsjednik Uprave Uljanik Grupe Gianni Rossanda nakon sastanka s Vladom

Istaknuli su da intenzivno komuniciraju s Vladom da bi pronašli rješenje koje bi dovelo do dovoljno likvidnosti do usvajanja programa restrukturiranja. Prema procjenama stručnjaka, do kraja godine Uljaniku za nastavak proizvodnje i isplatu plaća te hladni pogon treba oko 100 milijuna eura. Ne zna se hoće li država odobriti taj iznos ili će jamčiti samo za plaću za srpanj za što je potrebno oko 60 milijuna kuna.

Država je najveći vjerovnik Uljanika jer je jamčila za 660 milijuna eura njegovih kredita, a kako tvrtka nema toliko imovine, stečaj bi značio da će se banke koje su te kredite odobravale i naplatiti od države pa je pod pritiskom i proračun. S druge strane jedan je od najvećih vlasnika.

Naime, iako službeno kroz CERP ima manje od tri posto udjela, država je privatizirala Uljanik tako da je u vlasničku strukturu uključila tvrtke i banke u državnom vlasništvu pa sada ima oko 25 posto udjela, a imala bi i više da nije prodala Croatia Osiguranje koje samo drži oko deset posto Uljanika. Sada je taj udjel kupnjom osiguravateljske kuće dobila Adris Grupa. Mali dioničari, odnosno radnici, drže više od 47 posto kompanije. Međutim, ni država ni radnici nisu osigurali premoć u upravi i Nadzornom odboru pa stvari sada mijenjati mogu samo na sjednici skupštine dioničara koja bi se trebala održati 31. kolovoza.

Čelnik IDS-a Boris Miletić u nedjelju je sazvao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je poručio da je IDS siguran da Uljanik, 3. maj i brodogradnja imaju budućnost te da je za njih ideja o gradnji hotela besmislena. Naglasio je da Vlada mora naći model za isplatu plaća, od koje očekuje da “se Vlada prestane ponašati kao da Uljanik, Pula i Istra nisu dio Hrvatske”. Stečaj za nas nije opcija, poručili su iz IDS-a.

