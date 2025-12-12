More dokumentacije, zamke visokih plaća i – kako do gostiju

﻿“GREGORIJANSKI KORAL I IMPROVIZACIJA”

Sestri Josipi Pavli Jakić u Beču uručena prestižna austrijska državna nagrada. Jedina nagrađena od preko 3000 studenata

Časna s. Josipa Pavla, jedina je nagrađena studentica s Bečkog sveučilišta za glazbu i primijenjenu umjetnost, koje ima više od 3000 studenata. Sve to slikovito govori o veličini i značaju tog velikog uspjeha, ne samo osobno za s. Josipu Pavlu nego i za hrvatsku Katoličku crkvu i cijelu Hrvatsku