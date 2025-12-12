Naši Portali
OPERACIJA RESTORAN III

More dokumentacije, zamke visokih plaća i – kako do gostiju

VL
Autor
Mate Janković
12.12.2025.
u 22:36

Plaće su najčešće najveći pojedinačni trošak. Ništa vas ne može uništiti brže od previsokih plaća uz prenisku efikasnost radnika

U dva prijašnja teksta opisao sam neke stvari na koje bi trebalo pripaziti pri otvaranju restorana. Kada ste osmislili koncept, našli prostor, investirali, zaposlili ljude i stvorili sebi i njima sustav uz pomoć kojega ćete učinkovitije funkcionirati, ostaje još jedan “detaljčić” koji se zove...

Administracija

Ključne riječi
turizam gosti financije administracija

