Ići ili ostati? 'Vratio sam se u Hrvatsku i požalio. Nije problem u novcu, nego u ljudima'

Je li odlazak u Njemačku i dalje siguran put prema boljem životu ili je riječ o priči koja se godinama idealizira? To pitanje otvorio je jedan korisnik Reddita, a rasprava koja je uslijedila pokazala je koliko su iskustva Hrvata – i onih koji su otišli i onih koji su se vratili – različita. Autor objave naveo je kako su plaće u Njemačkoj veće, ali da se velik dio prihoda izgubi na poreze, osiguranja i visoke troškove stanovanja. "Stanovi su nenormalno skupi, pogotovo u većim gradovima gdje je 1.200 do 1.500 eura za prosječan stan sasvim normalno“, napisao je, dodajući da uz brz tempo rada i birokraciju „ostane manje nego što bi čovjek očekivao“.

Zaključio je kako mnogi u Njemačkoj žive solidno, ali ne luksuzno, te poručio: "Kad sve usporediš, nekad je stvarno bolje ostati gdje jesi.“ No, dio komentatora nije se složio. "Najjače mi je kad ovako nešto napiše netko tko nikad nije ni otišao iz Hrvatske“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi odmah krenuli s vlastitim iskustvima iz Njemačke i Austrije.

Jedan povratnik navodi: "Ja sam otišao, vratio se i pokrenuo svoj posao. Danas zarađujem bolje nego u Irskoj. Vani je bilo super, ali doma je ljepše – i može se ako se potrudiš.“ Drugi komentator osporava tvrdnju o brzom tempu rada: "Tempo rada uopće nije brz – ovisi o gradu. Pa nije li u Zagrebu ili Beogradu sporije?“ te ističe prednosti poput 25 do 30 dana godišnjeg odmora, bolovanja i više od deset državnih praznika. Više korisnika složilo se da Njemačka nije „dreamland“, ali da to danas vrijedi gotovo svugdje. "Nema više one priče – odo van, zaradit ću puno i ulagati na Balkanu. Tome je došao kraj“, piše jedan sudionik rasprave. U raspravi se često spominjala i Austrija.

"Cijene su se izjednačile. U Austriji su stanovi kao u Dalmaciji“, napisao je jedan korisnik, dodajući kako je velika razlika u mirovinama: „Prosječna mirovina u Austriji je oko 2.400 eura bruto – tu se razlika itekako osjeti.“ Drugi naglašavaju poštovanje prema radnicima: "Imaš benefite koje u Hrvatskoj ne bi dobio ni u snovima. Radiš svoj posao i pita te se za mišljenje, a ne da moraš slijepo slušati šefa.“ Jedna korisnica dodaje i političku dimenziju: "Mene je iz Njemačke otjerala situacija s migrantima.“

Neki komentari bili su znatno oštriji: "Bolje raditi u Njemačkoj i živjeti normalno nego doma mamu pitati za cigare“, dok se drugi žale na povratak: "Vratio sam se u Hrvatsku i požalio. Nije problem u parama, nego u ljudima – svi su nadrkani i ljuti.“ S druge strane, ima i onih koji su u Njemačkoj ostvarili financijsku sigurnost. "Zajedno zarađujemo 7.000 eura neto, kupili smo stan i živimo kao bubreg u loju“, piše jedan korisnik koji planira povratak tek nakon što riješi stambeno pitanje. Često se spominjala i razlika u mogućnostima napredovanja. „U Njemačkoj postoje karijere. U Hrvatskoj smo svi najamni radnici“, smatra jedan komentator.