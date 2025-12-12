FOTO U Splitu postavljene nove ploče, građani u čudu: 'Malo strave, kao da se vraćamo u 90-e'

Grad Split početkom prosinca objavio je kako je započeo s postavljanjem oznaka za mjesta prihvata stanovništva u slučaju velikih nesreća. “Sukladno Planu djelovanja sustava civilne zaštite, Grad Split započeo je s obilježavanjem mjesta za prihvat stanovništva u slučaju velikih nesreća. Postavljanje oznaka na ukupno 33 lokacije planira se dovršiti do kraja prosinca”, naveli su iz Grada. Iako je prizor mnoge građane odmah podsjetio na evakuacije i ratne scenarije, iz Banovine poručuju da razloga za brigu nema te da je riječ o uobičajenoj preventivi.

Kako navodi Dnevnik.hr, ploče se postavljaju upravo na tih 33 punkta diljem grada i namijenjene su situacijama poput potresa, nevremena ili drugih nesreća, “a ne ratnih opasnosti”. Međutim, njihov izgled, kao i činjenica da su se počele postavljati bez prethodne najave, kod dijela stanovnika izazvale su nelagodu. Jedna Splićanka za Dnevnik.hr je rekla: “Malo strave, vrati te u 90-e. Jutros kad san to pročitala, pitala san se: ‘Bože, di ćemo?’” Drugi sugrađanin dodao je: “Mislim da je dobro da se razmišlja o tim stvarima. Danas zaista ne znaš što sutra donosi.”

Sukladno time, otvorilo se i pitanje skloništa, velik dio gradskih skloništa godinama je iznajmljen i koristi se u druge svrhe, dok iz pojedinih kotara poručuju da nemaju dovoljno informacija o planovima Civilne zaštite niti o raspoloživim kapacitetima. Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da, s obzirom na globalne napetosti, sustav treba redovito ažurirati planove za sve vrste izvanrednih situacija. Za sada, ističe Dnevnik.hr, postavljanje ploča predstavlja isključivo preventivnu mjeru i svi se nadaju da će tako i ostati.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta također je poručio da nema razloga za paniku: “Ovdje je riječ samo o preventivi. Mi kao Grad i država moramo biti spremni na sve situacije. Nije tu riječ o ratu ili ne znam ni ja čemu, ali ako se dogodi bilo kakva nesreća, mora se poštivati zakonski okvir. Naravno da Grad Split ima svoja skloništa i naravno da postoje planovi djelovanja.”