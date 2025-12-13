Užas u Njemačkoj: Par oteo i drogirao 19-godišnjakinju, pronađena zaključana i gola u kutiji

Njemačka policija otkrila je užasan slučaj u malom selu u Tiringiji, gdje su 53-godišnji muškarac i 56-godišnja žena navodno oteli, drogirali i nekoliko dana držali zatočenu 19-godišnju djevojku u štali, piše Fenix.de. Policajci su je pronašli golu i zaključanu u maloj drvenoj kutiji. Djevojka je bila prijavljena kao nestala, a prilikom pronalaska imala je ogrebotine i modrice te danas pati od noćnih mora i poremećaja spavanja. U Erfurtu je započelo suđenje optuženom paru, koji se nalazi u pritvoru od ljeta.

Prema optužnici, par je ranije stupio u kontakt s djevojkom i naveo je da povjeruje kako mora spriječiti smrt optuženika dajući mu „pozitivnu energiju“ kroz seksualni odnos. Nakon prekida kontakta ponovno su se sreli u srpnju, kada je djevojka tijekom vožnje navodno drogirana i odvedena na imanje u okrugu Sömmerda. je bila vezana i zaključana, a prema navodima tužiteljstva prijetilo joj se i smrću. Suđenje se nastavlja.