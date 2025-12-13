Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
U TIRINGIJI

Užas u Njemačkoj: Par oteo i drogirao 19-godišnjakinju, pronađena zaključana i gola u kutiji

njemačka policija
Arne Dedert/DPA/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 09:07

Djevojka je bila prijavljena kao nestala, a prilikom pronalaska imala je ogrebotine i modrice te danas pati od noćnih mora i poremećaja spavanja. U Erfurtu je započelo suđenje optuženom paru, koji se nalazi u pritvoru od ljeta.

Njemačka policija otkrila je užasan slučaj u malom selu u Tiringiji, gdje su 53-godišnji muškarac i 56-godišnja žena navodno oteli, drogirali i nekoliko dana držali zatočenu 19-godišnju djevojku u štali, piše Fenix.de. Policajci su je pronašli golu i zaključanu u maloj drvenoj kutiji. Djevojka je bila prijavljena kao nestala, a prilikom pronalaska imala je ogrebotine i modrice te danas pati od noćnih mora i poremećaja spavanja. U Erfurtu je započelo suđenje optuženom paru, koji se nalazi u pritvoru od ljeta.

Prema optužnici, par je ranije stupio u kontakt s djevojkom i naveo je da povjeruje kako mora spriječiti smrt optuženika dajući mu „pozitivnu energiju“ kroz seksualni odnos. Nakon prekida kontakta ponovno su se sreli u srpnju, kada je djevojka tijekom vožnje navodno drogirana i odvedena na imanje u okrugu Sömmerda. je bila vezana i zaključana, a prema navodima tužiteljstva prijetilo joj se i smrću. Suđenje se nastavlja.
Ključne riječi
Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!