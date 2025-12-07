Naši Portali
NIZ OBJAVA NE STAJE

Vjeroučitelj kojemu dokazi ništa ne znače, on i dalje strastveno širi lažne tvrdnje

storyeditor/2025-12-05/PXL_240519_24779207.jpg
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
07.12.2025.
u 07:59

Njegova objava pokrenula je niz verbalnih napada na Arape, muslimane i strane radnike u Hrvatskoj

Ivan Pokupec, vjeroučitelj iz Križevaca, dospio je u središte pozornosti zbog širenja lažnih tvrdnji o navodnom napadu na časnu sestru u Zagrebu. Na društvenim mrežama tvrdio je da ju je napao migrant uz povike "Allahu ekber" te je objavio njezinu fotografiju i puno ime, razotkrivši njezin identitet unatoč zaštiti privatnosti. Njegova objava pokrenula je niz verbalnih napada na Arape, muslimane i strane radnike u Hrvatskoj. Policijska istraga brzo je razjasnila da je riječ o samoozljeđivanju – časna sestra je sama sebi nanijela ozljedu nožem i podnijela lažnu prijavu. Ipak, Pokupec nije prihvatio službenu verziju događaja.

U svojim objavama sumnjao je u policiju i medije, insinuirajući moguću "zavjeru zataškavanja". Čak i nakon službene potvrde da se ništa od navedenog nije dogodilo, nastavio je s objavama u kojima pretpostavlja da institucije lažu. Zbog toga je na koncu protiv njega podnesena i prijava zbog remećenja javnog reda i mira.
Avatar Frljo iz Travnika.
Frljo iz Travnika.
08:48 07.12.2025.

Kako se samo usuđuje pretpostaviti da bi migranti iz islamskih zemalja mogli učiniti nešto tako strašno? Opće je poznato da se radi o izrazito miroljubivoj populaciji.

LO
lojtra2
09:11 07.12.2025.

Za vjeroucitelja ne znam ali ja sam prvo o tom ranjavanju casne sestre od strane migranta doznao iz vecernjeg lista koji je crveno uokvirenu vijest o napadu drzao na naslovnici preko 24 sata!

SK
SkvikiZg
08:46 07.12.2025.

E moj Hassane, ja ne vjerujem ni jednoj službenoj izjavi kaj se tiče takvih stvari dali kod nas ili bilo u kojoj zemlji EU

