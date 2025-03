Večernjakov analitičar komentirao Dan D za Europu, ali i nove akcije Trumpovih ljudi: 'Šokantan trenutak'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobit će potporu europskih saveznika, a obje stvari koje današnji summit pokušava riješiti su jako teške, smatra Tomislav Krasnec, dopisnik iz Bruxellesa, vanjskopolitički novinar i kolumnist Večernjeg lista. Za Večernji TV javio se iz Luksemburga gdje se održava konferencija Europske investicijske banke te je komentirao primirje u Ukrajini, odnos Amerike i Europe te današnji summit čelnika Europske unije na kojeg stiže i Zelenski.

Jutros se proširila vijest kako su američki dužnosnici, suradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa, imali tajne sastanke s ukrajinskim političarima koje bi Amerika možda željela vidjeti umjesto trenutnog čelnika Volodimira Zelenskog. "Šokantan trenutak. Putin je na početku invazije sanjao o tome da sruši Zelenskog u nadi da će postaviti neku marionetsku vladu i tako okupirati Ukrajinu. Tri godine kasnije, čini se da Trump dijeli isti cilj - srušiti Zelenskog. Možda pretjerujemo, ali po ovom izvješću gdje čujemo da već američka strana radi na kontaktu s nekim ukrajinskim političarima koji bi mogli biti instalirani nakon pada Zelenskog govori o tome", ustvrdio je uvodno te kazao kako Zelenski u takvom kontekstu dolazi u Bruxelles.

"Ono što se danas u Bruxellesu očekuje možda nisu konačne odluke, to je tipično za Europsku uniju. Možda nećemo danas imati konačni dogovor, ali će svakako biti jedan prijelomni trenutak gdje se Europa pokušava pomaknuti do dogovora oko prvo zajedničkih ogromnih ulaganja u obranu i vojnu proizvodnju, to mora biti masovno i brzo, i drugo pomoći Ukrajini da prebrodi ovu situaciju, odnosno da mirovni plan ne bude na štetu Ukrajinaca. Oba zadatka su jako teška. Obje stvari koje ovaj summit pokušava riješiti su jako teške, ali vidjet ćemo".

Premijer Andrej Plenković, napominje Krasnec, dolazi na summit nakon što je jučer telefonski razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem. "Vidjeli smo priopćenja Ureda predsjednika i Vlade. Iako činjenica da su razgovarali izgleda dobro, sadržaj priopćenja govori da tu nikakvog dogovora nije bilo. Potpuno su različiti zahtjevi koje Milanović ima, dao je pet točaka koje očekuje od Plenkovića da zastupa na summitu. Neke od njih čine se sasvim nemoguća. Priopćenje Vlade govorilo je o nečem drugom", ističe pa dodaje: "Kada gledamo sadržaj priopćenja, Plenković i Milanović i dalje su na različitim pozicijama, bez obzira što su telefonski razgovarali".

"Teško je preživjeti pod Trumpovim pritiskom", smatra Krasnec te kao primjer navodi i prodaju luka u Panamskom kanalu. Naime, luke su bile u kineskom vlasništvu, a to je smetalo američkom predsjedniku. "Ukrajini i Zelenskom teško je taj pritisak izdržati. Bilo bi loše da ga uspiju svrgnuti u koordiniranoj akciji Putin i Trump i da Ukrajina ništa ne dobije nakon toga."

Govoreći o obustavi obavještajne potpore SAD-a prema Ukrajini, Krasnec ističe: "Pauziranje isporuke vojne opreme možda je manja šteta u ovom trenutku za Ukrajince od toga što je pauzirana obavještajna potpora koja Ukrajincima daje podatke u realnom vremenu o tome gdje se nalaze ruski ciljevi pa i pokretni ruski ciljevi koje Ukrajinci gađaju". "Bez toga ukrajinska obrana je vezanih ruku ili slijepa", ustvrdio je pa komentirao američkog predsjednika Trumpa.

"Jedini način da se kod njega kupi dobra volja je da mu se ulizuje. Najgori način razgovora s njima, odnosno da se u njemu izazove loša volja, je da se s njim polemizira, da ga ispravlja u njegovim netočnim navodima - kao što je Zelenski radio. Onog trenutka kada mu ljudi pokušaju kontrirati, on ih prestane slušati, plane i počne se istresati na njih, ribati pod s njima praktički".