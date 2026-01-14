Naši Portali
U MVEP-U

VIDEO Svečano obilježavanje Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske: 'Naš san tada je bio...'

Središnji dio događanja bit će panel rasprava pod nazivom "Međunarodna perspektiva Republike Hrvatske jučer – danas – sutra“

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske danas organizira svečano obilježavanje Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Na svečanosti govore ministar vanjskih i europskih poslova dr. sc. Gordan Grlić Radman te prof. emerit. dr. sc. vlp. Emilio Marin, predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba. Predviđeno je i predavanje dr. sc. Mirka Šundova, generala zbora (u mirovini), na temu "Vojna/obrambena diplomacija u suvremenom svijetu“.

Središnji dio događanja bit će panel rasprava pod nazivom "Međunarodna perspektiva Republike Hrvatske jučer – danas – sutra“, na kojoj će sudjelovati dr. sc. Franjo Gregurić, predsjednik Vlade Republike Hrvatske 1991. – 1992., dr. sc. Mate Granić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 1991. – 2000. i ministar vanjskih poslova 1993. – 2000. i mr. sc. Zdravka Bušić, pročelnica Kabineta predsjednika Republike Hrvatske 1991. – 1995. Voditeljica panela bit će prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak.

Uoči svečanog obilježavanja, Mate Granić obratio se medijima. "Nije nas podržavala niti europska zajednica, niti Sjedinjene Američke Države. U tim okolnostima, uspjeli smo stvoriti suverenu hrvatsku državu za što su najzaslužniji predsjednik Tuđman osobno, Vlada demokratskog jedinstva i hrvatski branitelji. Što se tiče hrvatskih branitelja - da se Hrvatska nije uspjela obraniti, nikad ne bi stvorili suverenu hrvatsku državu, zato su oni najzaslužniji", kazao je.

"Naš strateški cilj bio je da se stvori suverena država, da dobijemo međunarodno priznanje i uđemo u Ujedinjene narode. Mi smo taj cilj postigli, a naš san tada je bio da uđemo u Europsku uniju i NATO. Vlada premijera Andreja Plenkovića još je uspjela da Hrvatska uđe u Schengen i eurozonu. Vjerujemo da ćemo ući i u OECD." 
