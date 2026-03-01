Proveli su neviđenu čistku u vrhu vojske, nestalo više od 100 generala: 'Ova je brojka zapanjujuća, ali...'

Kineski vođa Xi Jinping proveo je dosad neviđenu čistku u vrhu Narodnooslobodilačke armije (PLA), koja je od 2022. godine zahvatila više od 100 visokih časnika i ostavila vojsku s ozbiljnim prazninama u vodstvu, upozorava novo izvješće Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS). Prema bazi podataka CSIS-a o čistkama u kineskoj vojsci, službeno je uklonjeno 36 generala i general-pukovnika, dok se još 65 časnika vodi kao nestali ili potencijalno uklonjeni. Kada se uzmu u obzir ponovljene čistke na istim pozicijama, pogođeno je oko 52 posto od 176 najviših rukovodećih mjesta u PLA-i. Najnoviji udar dogodio se u siječnju 2026., kada su pod istragu stavljeni najviši general Zhang Youxia i načelnik Zajedničkog stožera Liu Zhenli, što je ostavilo Centralnu vojnu komisiju (CMC), najviše tijelo za vojno odlučivanje kojim predsjeda Xi s tek dva člana, samim Xi-jem i Zhang Shengminom.
"Ova je brojka zapanjujuća i izvanredna, pokazuje dubinu Xijeve kampanje i neviđenu promjenu vodstva PLA“, napisao je M. Taylor Fravel, direktor Programa sigurnosnih studija na Tehnološkom institutu Massachusetts i jedan od devet autora izvješća.
Čistka je dosegla sam vrh CMC-a. Od sedam članova iz 2022., petorica su uklonjeni, uključujući bivše ministre obrane Li Shangfua i Wei Fenghea, potpredsjednika He Weidonga te direktora Odjela za politički rad Miao Hua. Mnogi od uklonjenih bili su Xi-jevi bliski suradnici ili oni koje je osobno promicao. Službeni razlozi su korupcija i kršenje disciplinskih i zakonskih propisa, no analitičari vide dublje motive, a to je potrebu za apsolutnom kontrolom kineskog predsjednika, eliminaciju potencijalnih rivala i osiguravanje lojalnosti usred ambiciozne modernizacije vojske do 2027. Posljedice su ozbiljne za operativnu spremnost PLA-e. Uklanjanje iskusnih zapovjednika, posebno 56 zamjenika zapovjednika teatra, smanjilo je bazen nasljednika. Novopromovirani časnici često nemaju borbena iskustva, što može ograničiti složene operacije, piše CNN.
Stručnjaci upozoravaju na rizike u kriznim situacijama. M. Taylor Fravel s MIT-a nazvao je opseg "šokantnim i izvanrednim", ističući "neviđeni preokret u vodstvu PLA-e". "Xijev nedostatak povjerenja u vojsku dobar je iz perspektive Sjedinjenih Država i Tajvana za odvraćanje invazije", napisao je John Culver, nerezidentni viši suradnik u Brookings Institutionu.
"Ako Tajvan ili Sjedinjene Države prijeđu crvenu liniju za vojnu silu, Kina ima mnogo mogućnosti kazniti, naučiti lekciju i proglasiti vlastitu 'pobjedu'' koje ne zahtijevaju vrlo koherentnu koordinaciju zapovijedanja, napisao je Culver.
"Kina je i dalje vrlo sposobna poduzeti akcije za napad na Tajvan“, napisao je analitičar CSIS-a Thomas Christensen. Ali Christensen vidi razlog zašto bi Xi trebao biti oprezan čak i u manje kompliciranim scenarijima. Naime, bojeći se slične sudbine kao njihovi prethodnici, novo promaknuti čelnici možda neće prenositi loše vijesti dalje, navodi se u izvješću. "Ovo je opasno za upravljanje krizama jer bi moglo učiniti Xija nerealno sigurnim u sposobnosti svoje vojske u budućim nepredviđenim situacijama", napisao je Christensen.
Kada se tirani dokopaju vlasti ubrzo se "zaljube" i moc i ljubomorno ju zele za sebe zauvjek. Sa ljubavlju za vlast raste i strah da mu ju netko namjerava ukrasti i onda pocinju cistke. Tko su opasni? nisu cistecice i portiri nego oni sto imaju bum, bum, pljuce - generali! Sjecate li se iz skolskih dana kada su vas ucili kako je Staljin lijecio svoj strah od neprijatelja tamanio sve sto se micalo ako je imalo makar jednu zvijezdu na epoletama. Kada su mu trebali generali da obrane Majku Rusiju od germanskig nacista nije vise bilo sposobnih generala jer su sposobni ocisceni a ostali su samo neopasni - nesposobni pa im je trebalo milijune mrtvih regruta dok su na greskama naucili ratovati. Povijest se ponavlja i u Kini!