Proveli su neviđenu čistku u vrhu vojske, nestalo više od 100 generala: 'Ova je brojka zapanjujuća, ali...'

Kineski vođa Xi Jinping proveo je dosad neviđenu čistku u vrhu Narodnooslobodilačke armije (PLA), koja je od 2022. godine zahvatila više od 100 visokih časnika i ostavila vojsku s ozbiljnim prazninama u vodstvu, upozorava novo izvješće Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS). Prema bazi podataka CSIS-a o čistkama u kineskoj vojsci, službeno je uklonjeno 36 generala i general-pukovnika, dok se još 65 časnika vodi kao nestali ili potencijalno uklonjeni. Kada se uzmu u obzir ponovljene čistke na istim pozicijama, pogođeno je oko 52 posto od 176 najviših rukovodećih mjesta u PLA-i. Najnoviji udar dogodio se u siječnju 2026., kada su pod istragu stavljeni najviši general Zhang Youxia i načelnik Zajedničkog stožera Liu Zhenli, što je ostavilo Centralnu vojnu komisiju (CMC), najviše tijelo za vojno odlučivanje kojim predsjeda Xi s tek dva člana, samim Xi-jem i Zhang Shengminom.

"Ova je brojka zapanjujuća i izvanredna, pokazuje dubinu Xijeve kampanje i neviđenu promjenu vodstva PLA“, napisao je M. Taylor Fravel, direktor Programa sigurnosnih studija na Tehnološkom institutu Massachusetts i jedan od devet autora izvješća.

Čistka je dosegla sam vrh CMC-a. Od sedam članova iz 2022., petorica su uklonjeni, uključujući bivše ministre obrane Li Shangfua i Wei Fenghea, potpredsjednika He Weidonga te direktora Odjela za politički rad Miao Hua. Mnogi od uklonjenih bili su Xi-jevi bliski suradnici ili oni koje je osobno promicao. Službeni razlozi su korupcija i kršenje disciplinskih i zakonskih propisa, no analitičari vide dublje motive, a to je potrebu za apsolutnom kontrolom kineskog predsjednika, eliminaciju potencijalnih rivala i osiguravanje lojalnosti usred ambiciozne modernizacije vojske do 2027. Posljedice su ozbiljne za operativnu spremnost PLA-e. Uklanjanje iskusnih zapovjednika, posebno 56 zamjenika zapovjednika teatra, smanjilo je bazen nasljednika. Novopromovirani časnici često nemaju borbena iskustva, što može ograničiti složene operacije, piše CNN.

Stručnjaci upozoravaju na rizike u kriznim situacijama. M. Taylor Fravel s MIT-a nazvao je opseg "šokantnim i izvanrednim", ističući "neviđeni preokret u vodstvu PLA-e". "Xijev nedostatak povjerenja u vojsku dobar je iz perspektive Sjedinjenih Država i Tajvana za odvraćanje invazije", napisao je John Culver, nerezidentni viši suradnik u Brookings Institutionu.

"Ako Tajvan ili Sjedinjene Države prijeđu crvenu liniju za vojnu silu, Kina ima mnogo mogućnosti kazniti, naučiti lekciju i proglasiti vlastitu 'pobjedu'' koje ne zahtijevaju vrlo koherentnu koordinaciju zapovijedanja, napisao je Culver.

"Kina je i dalje vrlo sposobna poduzeti akcije za napad na Tajvan“, napisao je analitičar CSIS-a Thomas Christensen. Ali Christensen vidi razlog zašto bi Xi trebao biti oprezan čak i u manje kompliciranim scenarijima. Naime, bojeći se slične sudbine kao njihovi prethodnici, novo promaknuti čelnici možda neće prenositi loše vijesti dalje, navodi se u izvješću. "Ovo je opasno za upravljanje krizama jer bi moglo učiniti Xija nerealno sigurnim u sposobnosti svoje vojske u budućim nepredviđenim situacijama", napisao je Christensen.