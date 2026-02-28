Nitko u politici nije ostao kruha gladan, pogotovo ne prebjezi

"Dragi moji Međimurci, pišem ovo ponajprije kao vaš pajdaš i čovjek koji vjeruje da u našem kraju obraz i ljudskost još uvijek nešto znače. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje o politici, no Boška je odlučila staviti svoje ime i vlastiti obraz na vjetrometinu vjerujući da je to put kojim se za najranjivije skupine može postići nešto opipljivo." Početak je to pisma kojim je saborski zastupnik NP Sjever Ivica Baksa stao u obranu svoje kolegice i prijateljice Boške Ban. Količina i težina uvreda kojima je izložena na društvenim mrežama otkako je objavljeno da je 77. ruka Andreja Plenkovića ponukali su osjećajnog Baksu da stane u "zaštitu njenog dostojanstva".