#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Nitko u politici nije ostao kruha gladan, pogotovo ne prebjezi

28.02.2026. u 16:20

Sličnih je prebjega iz tabora u tabor bilo na desetke, a mandat je vraćen u samo dva slučaja

"Dragi moji Međimurci, pišem ovo ponajprije kao vaš pajdaš i čovjek koji vjeruje da u našem kraju obraz i ljudskost još uvijek nešto znače. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje o politici, no Boška je odlučila staviti svoje ime i vlastiti obraz na vjetrometinu vjerujući da je to put kojim se za najranjivije skupine može postići nešto opipljivo." Početak je to pisma kojim je saborski zastupnik NP Sjever Ivica Baksa stao u obranu svoje kolegice i prijateljice Boške Ban. Količina i težina uvreda kojima je izložena na društvenim mrežama otkako je objavljeno da je 77. ruka Andreja Plenkovića ponukali su osjećajnog Baksu da stane u "zaštitu njenog dostojanstva".

Ključne riječi
Matija Posavec Stjepan Kovač Andrej Plenković Boška Ban

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:26 28.02.2026.

A dok su Sdp i Možemo pregovarali sa DP_om onda se nije širilo medijsko licemjerstvo. Eto sad odjednom se čude svi ko pura dreku kad je obrnuta situacija

