'Svjedočio sam talačkoj krizi u američkom veleposlanstvu u Teheranu, a Georgeu Bushu napisao sam govor koji je održao u Zagrebu'

Hidajet Biščević – ili jednostavno Hido – trenutačno je veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji. Rođen je u Sarajevu 1951., od djetinjstva živi u Zagrebu, gdje je ostavio veliki trag kao novinar, kolumnist, glavni urednik Vjesnika, a potom i kao diplomat u službi mlade hrvatske države. Koja sad više nije ni tako mlada, kao ni naš sugovornik, ali neke teme i iskustva koja su ga formirala i danas su vrlo aktualne, što ovaj životni intervju čini još zanimljivijim. Vodili smo ga pisanim putem (zbog objektivnih okolnosti), na liniji Zagreb – Beograd, ali kako smo obojica ljudi od pisane riječi, dopisivanje nije nimalo inferiornije govornom intervjuu oči u oči.