'Svjedočio sam talačkoj krizi u američkom veleposlanstvu u Teheranu, a Georgeu Bushu napisao sam govor koji je održao u Zagrebu'

Hidajet Biščević – ili jednostavno Hido – trenutačno je veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji. Rođen je u Sarajevu 1951., od djetinjstva živi u Zagrebu, gdje je ostavio veliki trag kao novinar, kolumnist, glavni urednik Vjesnika, a potom i kao diplomat u službi mlade hrvatske države. Koja sad više nije ni tako mlada, kao ni naš sugovornik, ali neke teme i iskustva koja su ga formirala i danas su vrlo aktualne, što ovaj životni intervju čini još zanimljivijim. Vodili smo ga pisanim putem (zbog objektivnih okolnosti), na liniji Zagreb – Beograd, ali kako smo obojica ljudi od pisane riječi, dopisivanje nije nimalo inferiornije govornom intervjuu oči u oči.
U GUINNESSOVOJ KNJIZI REKORDA
FOTO Najkraća rijeka na svijetu nalazi se u Hrvatskoj: Evo gdje se nalazi i koliko je dugačka
Turbo Limach Show
FOTO Siniša Cmrk bio je jedan od najpopularnijih voditelja: Evo gdje je, što radi i kako danas izgleda
Noćni zagrebački streetstyle
Centar Zagreba pretvorio se u modnu pistu, a jedan detalj krade sve poglede
Alarmantno
Sad ce nama hido objasnit sve ,zato kao veleposlanik u srbiji niskoristi a posebno su zanimljive " rabote" supruge