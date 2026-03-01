Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU: HIDO BIŠČEVIĆ

'Svjedočio sam talačkoj krizi u američkom veleposlanstvu u Teheranu, a Georgeu Bushu napisao sam govor koji je održao u Zagrebu'

Autor
Tomislav Krasnec
01.03.2026.
u 13:32

Legendarni novinar, kolumnist i glavni urednik Vjesnika te veteran hrvatske diplomacije prisjetio se bliskih susreta sa svjetskim predsjednicima i premijerima, ali i avantura koje je doživio kao novinar, posebno kao svjedok iranske islamske revolucije

Hidajet Biščević – ili jednostavno Hido – trenutačno je veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji. Rođen je u Sarajevu 1951., od djetinjstva živi u Zagrebu, gdje je ostavio veliki trag kao novinar, kolumnist, glavni urednik Vjesnika, a potom i kao diplomat u službi mlade hrvatske države. Koja sad više nije ni tako mlada, kao ni naš sugovornik, ali neke teme i iskustva koja su ga formirala i danas su vrlo aktualne, što ovaj životni intervju čini još zanimljivijim. Vodili smo ga pisanim putem (zbog objektivnih okolnosti), na liniji Zagreb – Beograd, ali kako smo obojica ljudi od pisane riječi, dopisivanje nije nimalo inferiornije govornom intervjuu oči u oči.

Ključne riječi
Islam Iran veleposlanik Hido Biščević

Komentara 3

Pogledaj Sve
ZM
zm1
13:50 01.03.2026.

Sad ce nama hido objasnit sve ,zato kao veleposlanik u srbiji niskoristi a posebno su zanimljive " rabote" supruge

NO
Normalniživot
14:20 01.03.2026.

Legendarni? Smanji doživljaj.

SL
slsnvskshevveke
14:10 01.03.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:-----> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!