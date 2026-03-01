Kad su se pojavila osporavanja njegove tvrdnje da je Gavrilo Princip ubojica Stjepana Radića, Ćipe poslao jasnu poruku

Subota, 21. 2. 2026.

Veličanstven prosvjed u Zagrebu protiv uništavanja raspadnute Banije podlim kapitalističkim investicijama, pokvaren je terorističkim djelovanjem militantnih veganskih trojki koje su predvođenje zloglasnim Lukom Omanom, komandantom Zelene akcije, organizacije koju je Plenki stavio na popis terorističkih organizacija, jer njegovim frendovima, poštenim investitorima iz Ukrajine ne daju da jame pola Sisačko-moslavačke županije i naprave farmu pilića. Nakon prosvjeda terorističke trojke pod komandom Omana, napale su restorane Batak i KFC. Oman je izdao i proglas u kojem je obznanio da meso treba potpuno izbaciti iz prehrane i zabraniti djelovanje "masovnim ubojicama nedužnih životinja". Drama se završila bizarno. Dakle, Omana je presrela i prebila grupa muškaraca za koju se kasnije ispostavilo da su iz Leskovca u Srbiji. Policiji su rekli da im "kreten otima lebac, odnosno lepinju, iz usta". Naime, radi se o chefovima iz nekoliko zagrebačkih pečenjara u kojima se sprema leskovački roštilj i koje bi Oman, da može, sutra zabranio.

Nedjelja, 22. 2. 2026.

Senzacionalna vijest iz Hercegovine! Luka Modrić potpisuje za Zrinjski?! I ne samo on, nego iz zaslužene mirovine u pomoć hrvatskom branitelju Igoru Štimcu navodno dolazi i Dejan Lovren. Navodno je helikopter s Modrićem i Lovrenom sletio u Međugorje, gdje u podrumu dače nogometnog mecene i megauspješnog poduzetnika Maminja dogovaraju detalje transfera koji će šokirati nogoloptački svijet. O motivima zbog kojih bi najbolji hrvatski nogometaš u povijesti Luka Modrić zaigrao za Zrinjski još uvijek se nagađa, ali Maminjo poručuje zlim jezicima da njegov eventualni dolazak nema nikakve veze s pojavom Joška Jeličića, kojega je Mate Biljarista nakon podizanja optužnice protiv njega zbog malih razlika u iskazima tijekom istrage i na nepravednom suđenju Zdravku, preko granice u Vinjanima Donjim prevezao u gepeku svog automobila!

Ponedjeljak, 23. 2. 2026.

Ministar obrane Ivan Anušić, u službenom je posjetu prijateljskom Izraelu, kojem su se, iz nepoznatih razloga protivile propalestinske udruge, a predsjednik i Vrhovni zapovjednik Zoka iz čiste zlobe. Anušić je tamo završio posao za Hrvatsku vojsku i lijepo je primljen. Doduše, dogodio se i jedan minorni incident. Naime, tijekom posjeta Yad Vashemu, gdje je odao počast žrtvama holokausta i osudio zločine svih totalitarnih režima, Anušić je pozdravio domaćine uzviknuvši "za dom spremni". To je domaćinima zasmetalo, jer su ispravno uočili da su ustaški antifašisti, upravo pod tim pozdravom provodili Holokaust u NDH. Anušić se blago nasmijao i objasnio im kako taj pozdrav pod kojim su ustaše istrijebile Židove u NDH, doista malo podsjeća na istovjetni domoljubni poklič iz vremena velikosrpske agresije n Hrvatsku '91., ali da zapravo, iako je isti, s njim nema nikakve veze: "Ja sam ga ovdje upotrijebio u komemorativne svrhe", što je izazvalo iskreno oduševljenje okupljenih cionista.

Utorak, 24. 2. 2026.

Vijest da je nakon saborske sjednice pozlilo narodnom tribunu, predsjedniku Sabora Goranu Jandrokoviću, popularnom Njonji, rastužila je sve koji dišu hrvatski. Njonjo se totalno nasekirao, skočio mu je tlak, nakon što ga je crveni terorist i saborski zastupnik Denis Kralj iz SDP-a optužio da propagira ustaštvo u Saboru, jer nije reagirao na domoljubni govor DP-ovca i ratnog junaka Ivice Kukavice koji je osudio i ustaški i komunistički režim reagirajući na govor crvene Dalije. Njonju je to toliko povrijedilo da je nakon sjednice samo odsutno buljio u prazno i djelovao ošamućeno pa su kolege pozvale hitnu. Kada se malo pribrao, obratio se novinarima: "Mene je našao optuživati, mene?! Zar samo zato što sam prvi put nakon Drugog svjetskog rata dozvolio da se ustaški pozdrav nesmetano uzvikuje u Saboru?"

Srijeda, 25. 2. 2026.

Pripadnici hrvatske policije jutros su u Vukovaru uhitili bivšeg predsjednik SDSS-a Vojislava Stanimirovića. Nakon što je godinama optuživan za različite stvari tijekom okupacije Vukovara, Stanimirović je konačno dolijao nakon prijave lokalnog amaterskog povjesničara Stipe Mlinarića – Ćipe, koji je otkrio kako je zloglasni doktor Voja tijekom srpske okupacije Vukovara promijenio ime jednoj od najpoznatijih vukovarskih ulica, tako što je "ulicu Stjepana Radića, promijenio u Gavrila Principa, ovog koji ga je ubio". Ćipi je na ulovu prvi čestitao stranački kolega Josip Dabro, kojega u rodnom kraju zovu Josif. Kada su lokalni novinari upitali povjesničara Ćipu je li baš siguran da je ubojica Princip, jer su se odmah pojavila osporavanja te tvrdnje, Ćipe im je poručio: "Princip je princip, sve su ostalo nijanse."

Četvrtak, 26. 2. 2026.

Antipatična psihijatrica i saborska zastupnica poluterorističke organizacije Možemo Ivana Kekin dosadila je i bogu i vragu svojim antihrvatskim i projugoslavenskim djelovanjem, ali sada je zbilja prešla sve granice! Zamislite, optužila je dragulj u kruni privatnog zdravstva u Hrvata, koje je nastalo nasuprot odvratnom nasljeđu srbokomunističkih i jugounitarističkih ideja javnog zdravstva dostupnog svim stališima hrvatskog naroda i svekolikom pučanstvu bez obzira na dubinu njihovog novčanika, maltene za pljačku i to samo zato što su neki dragi ljudi i zdravstveni vizionari iz nekoliko hrvatskih vlada svake godine ulupavali u simpatični Medikol milijune eura za PET/CT pretrage, pod izlikom da samo privatnici imaju potrebnu aparaturu. I sada je računovotkinja Kekin otkrila javnosti da ti uređaji koštaju samo malo manje od love koju smo ulupali u Medikol, iako smo uređaje i sami mogli kupiti. Dobro, ne baš malo manje, nego puno, puno, puno manje, otprilike 20 puta manje. ali nema veze. Ako narod voli da ga se pravi budalama, dok raspravlja o ustašama i partizanima, zašto to Kekin smeta?

Petak, 27. 2. 2026.

Senzacionalan transfer bivše SDP-ovke i antihrvatice Ban, koja je prelaskom u saborsku većinu postala domoljubna Boška, ne prestaje intrigirati političku javnost. Dok se čeka kava Plenkija i Boške, novinari kopaju i traže poveznicu između njih dvoje. Naravno, Večernji list prvi ima informaciju o tajnoj vezi Boške i Andreja. Iako je Boška još prije godinu i pol tražila opoziv Plenkija, u međuvremenu je totalno promijenila mišljenje. Naš reporter iz Ludbrega tvrdi da se prijelomni događaj zbio prije nešto više od pola godine kada su Boška i Andrej uočeni na tajnom okupljanju ljubitelja blagotvornog lijeka Ozempic i da u tom grmu zapravo leži zec. Riječ po riječ, kilo po kilo i eto Boške u saborskoj većini, pa uskoro i na kavi s Plenkijem. Neka pati koga smeta.