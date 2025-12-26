Grlić Radman pozdravio uhićenje osuđenika za ratne zločine u Crnoj Gori

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u petak je pozdravio uhićenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori, kojeg Hrvatska traži zbog ratnog zločina protiv ratnih zatvorenika, te dodao da je Hrvatska u stalnom kontaktu s Podgoricom glede njegovog izručenja. "Pozdravljamo uhićenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori po zahtjevu Republike Hrvatske te suradnju nadležnih tijela dviju država na ovom slučaju", napisao je Grlić Radman na društvenoj platformi X. Crnogorska policija uhitila je u petak M. K. (61), kojega Hrvatska potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, navodi se u priopćenju policije. Hrvatska je u stalnom kontaktu s crnogorskim institucijama radi Kovačevićevog izručenja, dodao je Grlić Radman.

Tereti ga se za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na dubrovačkom području 1991. godine. U stalnom smo kontaktu s crnogorskim… — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) December 26, 2025

"Ovime se potvrđuje kako ratni zločini iz Domovinskog rata ne zastarijevaju te da će @VladaRH nastaviti dosljedno surađivati sa svim partnerima na njihovu procesuiranju i kažnjavanju, gdje god se nalazili", objavio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova. Uprava policije Crne Gore u priopćenju navodi da je Kovačević lociran u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, te da je nakon uhićenja priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje. Mediji u Podgorici podsjećaju da je Županijski sud u Splitu nepravomoćno 2019. godine u odsutnosti osudio Milorada Kovačevića, bivšeg poručnika JNA, na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima 5. listopada 1991. godine. Vrhovni sud je godinu poslije potvrdio presudu Kovačeviću.