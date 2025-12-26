Naši Portali
LOCIRAN NADALEKO PODGORICE

Grlić Radman pozdravio uhićenje osuđenika za ratne zločine u Crnoj Gori

Banja Luka: Andrej Plenković nazočio polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petričevac
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
26.12.2025.
u 16:07

Uprava policije Crne Gore u priopćenju navodi da je Kovačević lociran u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, te da je nakon uhićenja priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u petak je pozdravio uhićenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori, kojeg Hrvatska traži zbog ratnog zločina protiv ratnih zatvorenika, te dodao da je Hrvatska u stalnom kontaktu s Podgoricom glede njegovog izručenja. "Pozdravljamo uhićenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori po zahtjevu Republike Hrvatske te suradnju nadležnih tijela dviju država na ovom slučaju", napisao je Grlić Radman na društvenoj platformi X. Crnogorska policija uhitila je u petak M. K. (61), kojega Hrvatska potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, navodi se u priopćenju policije. Hrvatska je u stalnom kontaktu s crnogorskim institucijama radi Kovačevićevog izručenja, dodao je Grlić Radman.

"Ovime se potvrđuje kako ratni zločini iz Domovinskog rata ne zastarijevaju te da će @VladaRH nastaviti dosljedno surađivati sa svim partnerima na njihovu procesuiranju i kažnjavanju, gdje god se nalazili", objavio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova. Uprava policije Crne Gore u priopćenju navodi da je Kovačević lociran u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, te da je nakon uhićenja priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje. Mediji u Podgorici podsjećaju da je Županijski sud u Splitu nepravomoćno 2019. godine u odsutnosti osudio Milorada Kovačevića, bivšeg poručnika JNA, na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima 5. listopada 1991. godine. Vrhovni sud je godinu poslije potvrdio presudu Kovačeviću. 

Ključne riječi
Crna Gora ratni zločinac Milorad Kovačević Gordan Grlić Radman

