Građani Niša prosvjedovali: Spremni smo za izbore! Pojavila se i lutka Vučića u lancima

Točno godinu dana nakon najvećeg studentskog skupa u Nišu, danas se u Srbiji održava novi prosvjed pod nazivom "Država, to smo mi", na kojem studenti u blokadi i građani žele podsjetiti vlast da nezadovoljstvo nije nestalo. Dvije kolone sastale su se na Trgu kralja Milana nešto nakon 17 sati. Okupljen je velik broj građana. Studenti su naglasili da masovnost današnjeg skupa nije presudna, već da se okupljaju kako bi podsjetili na osnovne postulate studentskog edikta koji je predstavljen prije godinu dana. Prije glavnog programa veterani su položili vijenac na Spomenik osloboditeljima Niša na Trgu kralja Milana, blokadni zbor je otpjevao srpsku himnu 'Bože pravde', održano je 16 minuta šutnje, a na kraju pjesma Jadranke Stojaković 'Što te nema', nakon čega su uslijedili govori, piše N1.

U Srbiji se prosvjedi studenata i građana odvijaju gotovo godinu i pol, još od tragedije u Novom Sadu, kada je prilikom pada nadstrešnice na kolodvoru život izgubilo 16 ljudi. Tijekom tog razdoblja, predsjednik Aleksandar Vučić je na mirne prosvjednike često slao policiju i nasilne snage. Danas su prosvjednici iz Niša poručili da su spremni za izbore, a studenti već mjesecima zahtijevaju da Vučić raspiše izbore. Okupljeni su nosili razne transparente, a posebnu pažnju privukla je lutka Vučića u lancima.