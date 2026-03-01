Naši Portali
HSS I LIJEVO I DESNO I U CENTRU

Novi šef HSS-a: 'Partizani u šume, ustaše u emigraciju, ostavite Hrvate na miru!'

Autor
Snježana Bičak
01.03.2026.
u 19:25

Povjesničar Tepeš: 30-ih godina HSS nema jedinstvenu ideologiju i djeluje kao pokret, a Maček uživa potporu i ljevice i desnice, kao i Tuđman 90-ih

Nedavni komentar predsjednika HSS-a Darka Vuletića ponovno je skrenuo pozornost na tu stranku. Vuletić je osudio istup DP-ovca Josipa Dabre, koji je u jednoj pjesmi veličao ustaškog poglavnika te u isti kontekst doveo Stjepana Radića i Antu Pavelića, što je ocijenio neukusnim i ozbiljnim iskrivljavanjem povijesti.

Time je u fokus javnosti došao HSS, stranka s jednim saborskim zastupnikom, bivšim predsjednikom Krešom Beljakom, a od prosinca prošle godine pod novim vodstvom Darka Vuletića, koji poručuje da HSS želi vratiti njegovim korijenima. – Hrvatska seljačka stranka neće dopustiti da se ime Stjepana Radića koristi za povijesne manipulacije i jeftine provokacije. Hrvatska zaslužuje ozbiljnu politiku, a ne povratak u najmračnije poglavlje europske povijesti. Uostalom, čovjek bi pomislio da smo u 2026. godini zauzeti umjetnom inteligencijom, energetskom krizom i razvojem gospodarstva. Ali ne, kod nas je, čini se, i dalje najmoderniji hit "pjevanje" pokliča iz 1941. Zastupnik Dabro pokazao je da se političke pozicije mijenjaju, ali repertoar ostaje isti. Posebno je problematično što se u istoj pjesmi i istom kontekstu dovode Stjepan Radić i Ante Pavelić, pri čemu se Pavelića naziva "vođom svih Hrvata". To nije samo neukus. To je ozbiljno iskrivljavanje povijesti. Radić je bio demokratski vođa hrvatskog seljačkog pokreta i simbol političke borbe za prava hrvatskog naroda, dok je Ante Pavelić bio poglavnik režima koji je Hrvatsku vezao uz totalitarnu i zločinačku politiku Drugog svjetskog rata – kazao nam je Vuletić i poručio partizanima da bježe u šume, a ustašama u emigraciju, te da ostavite Hrvatsku na miru.

Ključne riječi
Josip Dabro Ivan Anušić Marijana Petir, Stjepan Radić Darko Vuletić HSS

Komentara 17

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
20:04 01.03.2026.

Što je ostalo od stožerne stranke hrvatskog naroda? (Zapravo, jedne od dviju izvornih. ) Ništa. Žalosno....

JS
John_Smith
20:56 01.03.2026.

ne, oni koji podržavaju fašizam i šire fašističku netolerantnu histeriju i rade protiv svoje države u kojoj bi htjeli na vlast su u lijevoj ekstremnoj oporbi

JS
John_Smith
21:00 01.03.2026.

kako to da ste u pregledu povijesti HSS-a preskočili dio kada je vodstvo HSSa pobijeno u skupštini zajednikče države, što je, kao i represija od 15ak godina i više od 3000 Hrvata pobijenih od žandarmerije, zatvaranja mnogih Hrvata, pljačke, premlaćivanja, zapošljavanje isključivo istočne braće na važne funcije i ostala represija uzrok nastanka Ust. pokreta, da nije bilo te srp. hegemonije i maltretiranja ne bi bilo ni ust zločnaca

