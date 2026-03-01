Iranska raketa probila protuzračnu obranu Jeruzalema, ima ozlijeđenih

Iranska balistička raketa s kasetnim bojnim glavama viđena je večeras iznad Jeruzalema. Stanovnici su na platformi Telegram objavili snimke eksplozije, a u pozadini se čuju i glasne sirene za uzbunu. Prema prvim informacijama, iranski projektil probio je gustu protuzračnu obranu u Jeruzalemu te navodno ima i ozlijeđenih od posljedica udara.
Alarmantno
Puno raketa je prošlo iako je Jeruzalem načičkani sa PZO što znači da je skroz zatajio....Vidimo šta je sa Američkim vojnim bazama sve gori.....Puno je poginuti i ranjeni...Jeste vidili kako Iranska raketa izbjegava PZO.......Nažalost Ameri su ušli u rat ii u klopku.....Već je to izgubljen rat za Amere