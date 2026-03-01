Naši Portali
UŽIVO
SIRENE U IZRAELU

Iranska raketa probila protuzračnu obranu Jeruzalema, ima ozlijeđenih

Autor
Danijel Prerad
01.03.2026.
u 22:20

Prema snimkama građana na platformi Telegram, u gradu se čuju glasne sirene za uzbunu

Iranska balistička raketa s kasetnim bojnim glavama viđena je večeras iznad Jeruzalema. Stanovnici su na platformi Telegram objavili snimke eksplozije, a u pozadini se čuju i glasne sirene za uzbunu. Prema prvim informacijama, iranski projektil probio je gustu protuzračnu obranu u Jeruzalemu te navodno ima i ozlijeđenih od posljedica udara.
JZ
Jo_zooo
22:31 01.03.2026.

Puno raketa je prošlo iako je Jeruzalem načičkani sa PZO što znači da je skroz zatajio....Vidimo šta je sa Američkim vojnim bazama sve gori.....Puno je poginuti i ranjeni...Jeste vidili kako Iranska raketa izbjegava PZO.......Nažalost Ameri su ušli u rat ii u klopku.....Već je to izgubljen rat za Amere

SE
Serengeti
22:24 01.03.2026.

Da li ima koja slika ili video sa mjesta gdje su Izraelci pogodili školu i ubili 60 djevojčica?

