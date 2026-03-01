Iranska raketa probila protuzračnu obranu Jeruzalema, ima ozlijeđenih

Iranska balistička raketa s kasetnim bojnim glavama viđena je večeras iznad Jeruzalema. Stanovnici su na platformi Telegram objavili snimke eksplozije, a u pozadini se čuju i glasne sirene za uzbunu. Prema prvim informacijama, iranski projektil probio je gustu protuzračnu obranu u Jeruzalemu te navodno ima i ozlijeđenih od posljedica udara.

