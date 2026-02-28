'Ulazak u kazahstanska polja dodatno učvršćuje ulogu JANAF-a u regiji'

Važna vijest o skorašnjem potpisivanju strateškog sporazuma Agencije za ugljikovodike i kazahstanske državne kompanije KazMunayGas o eksploataciji bloka na polju Shygys potvrda je uspješnog rada agencije. Posebno nakon uspješnog izvođenja geotermalnih bušotina na četiri lokacije u Hrvatskoj. Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije, odgovara na najvažnija pitanja



U kojoj je fazi projekt istraživanja bloka Shygys u Kazahstanu koji Agencija provodi u suradnji s JANAF-om? Kazahstanska nacionalna kompanija KazMunayGaz službeno je potvrdila da društvo Geoenergija razvoj, koje su osnovali Agencija i JANAF, ispunjava uvjete za status strateškog partnera. Usklađeni su ključni ugovori – ugovor o zajedničkom poslovnom pothvatu i ugovor o financiranju, a po njihovu formalnom odobrenju slijedi potpisivanje ugovora s ministarstvom energetike Kazahstana. Time i formalno ulazimo u istražnu fazu.