INTERVJU: MARIJAN KRPAN

'Ulazak u kazahstanska polja dodatno učvršćuje ulogu JANAF-a u regiji'

Autor
Zoran Vitas
28.02.2026.
u 17:41

Agencija za ugljikovodike i kazahstanski KazMunayGas uskoro potpisuju strateški sporazum o istraživanju u regiji Aktobe, unutar naftnog sustava Prikaspijskog bazena

Važna vijest o skorašnjem potpisivanju strateškog sporazuma Agencije za ugljikovodike i kazahstanske državne kompanije KazMunayGas o eksploataciji bloka na polju Shygys potvrda je uspješnog rada agencije. Posebno nakon uspješnog izvođenja geotermalnih bušotina na četiri lokacije u Hrvatskoj. Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije, odgovara na najvažnija pitanja

U kojoj je fazi projekt istraživanja bloka Shygys u Kazahstanu koji Agencija provodi u suradnji s JANAF-om? Kazahstanska nacionalna kompanija KazMunayGaz službeno je potvrdila da društvo Geoenergija razvoj, koje su osnovali Agencija i JANAF, ispunjava uvjete za status strateškog partnera. Usklađeni su ključni ugovori – ugovor o zajedničkom poslovnom pothvatu i ugovor o financiranju, a po njihovu formalnom odobrenju slijedi potpisivanje ugovora s ministarstvom energetike Kazahstana. Time i formalno ulazimo u istražnu fazu.

Ključne riječi
intervju plinovod nafta MOL Marijan Krpan JANAF

