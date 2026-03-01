Napetosti su dosegle razinu u kojoj diplomatska rješenja djeluju nedostižno

Drugi dan rata između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država prerastao je u otvorenu i smrtonosnu konfrontaciju koja prijeti destabilizacijom cijelog Bliskog istoka. Iranski napadi na američke mete doveli su do prvih američkih vojnih žrtava, a novonastala kriza u američkoj javnosti dodatno pojačava politički pritisak na predsjednika Donalda Trumpa, čija odluka o napadu na Iran sada izaziva sve oštrije kritike i podjele u SAD-u. Za to vrijeme svjetske sile gledaju kako se regionalna eskalacija pretvara u moguće šire globalne posljedice. Iranska Revolucionarna garda objavila je jučer da je gađala američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln u Zaljevu, dan nakon što su američko-izraelske snage ubile vrhovnog vođu Irana. Prema iranskim medijima, Lincoln je pogođen s četiri balističke rakete, a Revolucionarna garda upozorava da će "kopno i more sve više postajati groblje za terorističke agresore". Nosač zrakoplova Lincoln jedan je od dva američka broda poslana u regiju posljednjih tjedana i jedini je relativno blizu iranske obale. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je napad, ističući da su tri američka vojnika poginula, a pet teško ranjeno, dok nitko od posade samog Lincolna nije stradao.