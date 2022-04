VIDEO Snimke dronom prikazuju trenutak kada ukrajinski tenk napada golemi ruski konvoj

Kako tvrde Ukrajinci, dron je snimio trenutak kada je ukrajinski tenk napao oko osam oklopnih vozila u mjestu Nova Basan nedaleko od Kijeva. Prvi hitac iz tenka je promašio, ali drugi pogađa cilj uništavajući jedno od vozila. Čini se da je zasjeda zbunila Ruse koji su počeli pucati nasumično.

To je dovelo do zastoja ruskih trupa sve dok nije stiglo još ukrajinskih snaga koje su natjerale ruske snage na povlačenje. Vjeruje se da se bitka odigrala 31. ožujka prilikom oslobađanja mjesta Nova Basana koje se nalazi u sjevernoj regiji Černjihiva, a ta je regija već tjednima pod ruskom opsadom.

Other Russian equipment destroyed on the same highway.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/c7RM2ASjj9