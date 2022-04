Ukrajinci objavili stravičnu snimku? Ruski zapovjednik vojniku: 'Odvedite ih sve van. Pobij ih sve!'

Ruski zapovjednik navodno je naredio svojim vojnicima da pucaju i "riješe" ukrajinske civile u blizini opkoljenog grada Mariupolja. U snimci koju je objavila ukrajinska sigurnosna služba SBU, a izvijestio je The Times, neimenovani vojnik kaže: "Dvije osobe izlaze iz šumarka u civilu". Kaže i da je viđeno vozilo, ali nije jasno je li to civilno ili vojno.

"Odvedite ih sve j....o van!" . "J..... ih pobij sve!" Ako su civili - j..... ih dokrajči!", viče u odgovoru njegov nadređeni, dodajući da nije važno ima li neboraca ili nema na mjestu događaja.

“F*cking kill them all!" If they’re civilians – f*cking finish them!”



