VIDEO Rijetka pojava na nebu iznad Meksika: Plava svjetlost pojavila se nakon snažnog potresa

Potres magnitude 7.0 pogodio je u srijedu područje 17 kilometara sjeveroistočno od Acapulca u meksičkoj saveznoj državi Guerrero, izvijestila je američka geološka služba USGS. Nakon snažnog potresa, zabilježena je neobična pojava na nebu.

Svjetlost i bljeskovi plave boje nadvili su se nad potresom pogođenim Meksikom, a stanovnici su na društvenim mrežama objavili niz fotografija i video zapisa.

Nakon što je potres magnitude 8,1 prema Richteru zatresao Meksiko 2017. godine, zelena i plava svjetlost također se pojavila na nebu. Smatra se kako je takva svjetlost uzrokovana električnim svojstvima određenih stijena u određenim uvjetima.

Svjetla mogu imati "mnogo različitih oblika i boja", rekao je Friedemann Freund, pomoćni profesor fizike na Sveučilištu San Jose State i viši istraživač u NASA-inom istraživačkom centru Ames, u intervjuu za National Geographic 2014. godine. Freund je s kolegama istraživao ovu rijetku pojavu, a ustvrdili su kako je vjerojatno da ona nastaje aktivacijom električnih naboja u određenim vrstama stijena tijekom seizmičke aktivnosti.

