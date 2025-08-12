FOTO Moderna oaza kod Splita: Prodaje se ekskluzivna vila s pogledom na more, evo koja je cijena

U okolici Splita prodaje se ekskluzivna vila s na prostranoj parceli s panoramskim pogledom na more.
U okolici Splita prodaje se ekskluzivna vila s na prostranoj parceli s panoramskim pogledom na more.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Smještena je na parceli od 1.103 m2 sa 350 m2 stambene površine.
Smještena je na parceli od 1.103 m2 sa 350 m2 stambene površine.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Kako stoji u oglasu na Njuškalu, u prizemlju je smještena moderna kuhinja, blagovaonica i open space dnevni boravak, s izlazom na terasu s koje se pruža pogled na more.
Kako stoji u oglasu na Njuškalu, u prizemlju je smještena moderna kuhinja, blagovaonica i open space dnevni boravak, s izlazom na terasu s koje se pruža pogled na more.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Na prvom katu je smješteno pet spavaćih soba, s vlastitim kupaonicama, garderobama i balkonom. 
Na prvom katu je smješteno pet spavaćih soba, s vlastitim kupaonicama, garderobama i balkonom. 
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Na istoj etaži je smještena teretana i sauna.
Na istoj etaži je smještena teretana i sauna.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Na drugom katu se nalazi terasa površine 120 m2 s lounge zonom za opuštanje i uživanje u pogledu na zaljev i otoke. 
Na drugom katu se nalazi terasa površine 120 m2 s lounge zonom za opuštanje i uživanje u pogledu na zaljev i otoke. 
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Sve etaže imaju postavljeno podno grijanje.
Sve etaže imaju postavljeno podno grijanje.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Dvorište sadrži moderan infinity bazen od 50 m2, sunčalište, vanjske garniture za sjedenje i prostor za roštilj. 
Dvorište sadrži moderan infinity bazen od 50 m2, sunčalište, vanjske garniture za sjedenje i prostor za roštilj. 
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Vila posjeduje vlastiti parking za četiri vozila.
Vila posjeduje vlastiti parking za četiri vozila.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Cijena ove nekretnine je 2.200.000 eura.
Cijena ove nekretnine je 2.200.000 eura.
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Esquire Real Estate/Njuškalo
Share
Podijeli

Ne propustite

1/