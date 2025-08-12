Naši Portali
Marijana Puljak objavila video požara u blizini kuće svoje majke, pa ju šokirali komentari: 'Poštedite nas vaših bolesnih komentara'

Foto: Pixsell/Screenshot Facebook
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
12.08.2025.
u 10:52

"Ni sekunde vam nije palo na pamet pitati je li unutra netko bio, kako je moja majka, je li pokretna, je li kuća spašena, jeste li uopće svjesni što znači u trenu izgubiti dom" napisala je u objavi.

Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) na Facebooku je objavila snimku požara koji je u ponedjeljak izbio iznad Jesenica i Sumpetra, naglasivši da se požar nalazio neposredno iznad kuće njezine majke. Zahvalila je vatrogascima, gostu Danijelu te bratu i sestri što su spriječili veću štetu.

Nekoliko sati kasnije ponovno se oglasila, reagirajući na negativne komentare ispod objave. Poručila je: "Molba za sve koji ispod videa o buktinji kod kuće mojih roditelja ostavljaju uvrede: Ako vas veseli ruganje ljudima, dok im je kuća umalo izgorila, maknite se s mog profila i poštedite nas vaših bolesnih komentara.

Ni sekunde vam nije palo na pamet pitati je li unutra netko bio, kako je moja majka, je li pokretna, je li kuća spašena, jeste li uopće svjesni što znači u trenu izgubiti dom. Umjesto toga, rugate se muci i trudu mojih roditelja i vrijeđate moju obitelj. To nije samo nedostatak empatije, to je ozbiljan problem za koji vam iskreno savjetujem stručnu pomoć. Na ovom profilu nema mjesta za takvu ljudsku bijedu. Blokirajte se sami ili ću vas ja ukloniti", napisala je Puljak.
