Preminuo pjevač benda koji je promijenio povijest rock glazbe

Bobby Whitlock, legendarni klavijaturist, pjevač i tekstopisac grupe Derek And The Dominoes, preminuo je u svom domu u Teksasu. Njegova menadžerica Carol Kaye potvrdila je da je umro u 78. godini nakon tihe borbe s karcinomom, okružen svojom obitelji. Whitlockova smrt označava kraj jedne ere i ostavlja Erica Claptona kao jedinog preživjelog člana slavne blues-rock grupe Derek and the Dominos, benda koji je, iako kratkog vijeka, zauvijek promijenio povijest rock glazbe. Njegova supruga CoCo Carmel Whitlock, oprostila se od Bobbyja dirljivim riječima: "Kako u nekoliko riječi izraziti veličinu čovjeka koji je iz krajnjeg siromaštva na Jugu dosegao neslućene visine u tako kratkom vremenu? Kao što bi uvijek govorio: 'Život je ono što od njega napraviš, zato ga uzmi i učini ga lijepim.' I on je to učinio."

Njegov put od siromaštva u Memphisu do rock Olimpa bio je poput blues balade. Rođen 18. ožujka 1948., Robert Stanley Whitlock odrastao je upijajući zvukove s juga. Kao tinejdžer, provodio je vrijeme u legendarnom studiju Stax Records, učeći svirati orgulje "gledajući preko ramena" velikana poput Bookera T. Jonesa iz grupe Booker T. & the M.G.'s. Njegov talent bio je toliko očit da je postao prvi bijeli umjetnik kojeg je potpisala diskografska kuća Stax, čime se pridružio velikanima poput Otisa Reddinga i dua Sam & Dave. Bobbyjeve duboke veze s Memphis soul scenom oblikovale su njegov prepoznatljiv zvuk – spoj gospel žara i sirove blues energije.

Ključni trenutak u karijeri dogodio se kada se pridružio bendu Delaney & Bonnie and Friends. Ta cijenjena rock-soul kombinacija bila je magnet za talente, a među suradnicima su bili Duane i Gregg Allman, Leon Russell te George Harrison. Upravo je na turneji s njima, dok su nastupali kao predgrupa Claptonovom super-bendu Blind Faith, Whitlock je upoznao slavnog gitarista. Claptona je fascinirala energija i glazbena kemija benda, a posebno je bio impresioniran Whitlockom, kojeg je kasnije opisao kao "nedvojbeno najenergičnijeg pratećeg glazbenika kojeg sam ikad vidio". Prijateljstvo se produbilo, a nakon raspada Delaney & Bonnie, Whitlock je na Claptonov poziv otputovao u Englesku.

Nastanjeni u Claptonovoj kući Hurtwood Edge, dvojac je provodio dane svirajući i pišući pjesme na akustičnim gitarama, stvarajući temelje za ono što će uskoro postati Derek and the Dominos. Njihova kreativna veza bila je gotovo telepatska. Bend, koji su uz njih činili basist Carl Radle i bubnjar Jim Gordon, formalno je nastao tijekom snimanja monumentalnog albuma Georgea Harrisona "All Things Must Pass", na kojem su svi služili kao prateći glazbenici. To iskustvo ih je zavarilo u čvrstu cjelinu, spremnu da osvoji svijet.

Iako su objavili samo jedan studijski album, "Layla and Other Assorted Love Songs" (1970.), njegovo nasljeđe je nemjerljivo. Whitlock je bio puno više od klavijaturista; bio je koautor na čak sedam od četrnaest pjesama, uključujući klasike poput "Bell Bottom Blues", "Tell the Truth" i "Why Does Love Got to Be So Sad?". Njegov hrapavi, duševni vokal savršeno se ispreplitao s Claptonovim, stvarajući prepoznatljivi zvuk benda koji je podsjećao na legendarne soul duete. Album je bio prožet sirovom emocijom, velikim dijelom potaknutom Claptonovom neuzvraćenom ljubavlju prema Pattie Boyd, supruzi njegovog najboljeg prijatelja Georgea Harrisona. Whitlock je bio u samom središtu te drame, budući da je bio u vezi s Pattienom sestrom Paulom. Njihov utjecaj bio je golem; Elton John, koji im je bio predgrupa na američkoj turneji, u svojoj je autobiografiji napisao: "Gledao sam njihovog klavijaturista Bobbyja Whitlocka kao sokol. Učio si od ljudi koji su imali više iskustva od tebe."

Unatoč kreativnom vrhuncu, bend se raspao 1971. godine pod teretom unutarnjih sukoba, paranoje i teške ovisnosti o drogama. "Bili smo izmišljeni bend. Svi smo se skrivali u njemu", rekao je Clapton godinama kasnije. Nakon raspada, Whitlock je nastavio solo karijeru, objavivši hvaljene albume "Bobby Whitlock" (1972.) i "Raw Velvet" (1972.), a kao traženi studijski glazbenik svirao je na kultnim pločama poput "Exile on Main St." The Rolling Stonesa i "The Sun, Moon & Herbs" Dr. Johna. Ipak, umoran od glazbene industrije, tijekom 1980-ih i 90-ih povukao se iz javnosti na farmu u Mississippiju, posvetivši se odgoju svoje djece.

Glazbi se vratio tek 1999. godine, a velik dio kasnijeg opusa stvorio je sa svojom suprugom i glazbenom partnericom CoCo Carmel, s kojom se vjenčao 2005. Njihova ljubavna priča bila je jednako strastvena kao i njegova glazba, a 2012. godine obnovili su bračne zavjete na intimnoj hinduističkoj ceremoniji u Kerali u Indiji. Njegova ostavština nije samo u besmrtnim pjesmama, već i u priči o čovjeku koji je bio tihi arhitekt jednog od najvećih rock albuma, umjetnik koji je znao kada se treba povući iz svjetla reflektora kako bi sačuvao ono najvrjednije. Iza sebe je ostavio suprugu CoCo, troje djece – Ashley, Beaua i Tima, te sestru Debbie.