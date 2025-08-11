Stručnjaci otkrili: 'Ovaj simptom na rukama pokazuje da je netko blizu smrti'

Smrt je neizbježan dio života, a ljudsko tijelo često počinje slati suptilne, ali prepoznatljive signale da se bliži kraj. Ti znakovi mogu biti fizički, emocionalni ili čak promjene u ponašanju, a osobe koje rade s pacijentima na kraju života često se susreću s njima. Jedan od najjasnijih znakova na koje stručnjaci ukazuju su ruke. Prema Marie Curie, vodećoj britanskoj humanitarnoj organizaciji za skrb na kraju života, ruke, stopala, nadlaktice i noge često postaju hladni na dodir kako se cirkulacija usporava, a tijelo svoju energiju usmjerava na zaštitu vitalnih organa.

Ovaj smanjeni protok krvi također može uzrokovati da koža razvije pjegavi izgled, mrlje koje mogu izgledati plavo ili crveno na svjetlijim tonovima kože ili ljubičasto i smeđe na tamnijim tonovima. Ovi se simptomi obično pojavljuju u završnim fazama života, ponekad satima ili danima prije smrti, piše Daily Express. "Ove su promjene normalan i prirodan dio umiranja. Obično ne uzrokuju osobi bol ili nelagodu", objasnili su stručnjaci iz humanitarne organizacije. Ruke nisu jedino mjesto na kojem se primjećuju promjene. Iz Marie Curie su dodali da disanje često postaje sporije, nepravilnije ili pliće, a kod nekih se javlja nakupljanje sline ili sluzi koja stvara hropćući zvuk u grlu ili prsima.

Mnogi ljudi također provode više vremena spavajući ili mogu potpuno izgubiti svijest u svojim posljednjim satima, iako stručnjaci vjeruju da još uvijek mogu čuti glasove i osjetiti dodir. Još jedan fizički znak koji se često opaža u tim posljednjim trenucima je voštani, blijedi izgled kože, posebno na licu, kao i naglo opuštanje mišića lica. Osim ovih fizičkih promjena, neke medicinske sestre na kraju života primijetile su uznemirujući, ali fascinantni fenomen koji se često naziva "doseg smrti".

Medicinska sestra Katie Duncan, koja je radila na intenzivnoj njezi i u hospiciju, objasnila je u viralnom TikTok videu da mnogi ljudi koji se bliže smrti iznenada podižu ruke, kao da posežu za nečim iznad sebe. "Ovo je jedan od onih neobjašnjivih fenomena. U mom iskustvu rada s ljudima koji umiru, ovo pružanje ruke nekome ili nečemu iznad njih je zaista uobičajeno", rekla je Duncan.

Često je ovaj pokret povezan s onim što stručnjaci nazivaju vizijama kraja života. Neki su pacijenti opisivali da vide jarko svjetlo, anđela, pa čak i voljenog člana obitelji ili kućnog ljubimca koji je preminuo. Ponekad jednostavno tiho pružaju ruke, bez objašnjenja. Za rodbinu to može biti iznenađujuće i emotivno svjedočenje, ali Duncan je rekla da osoba ne osjeća patnju ili nelagodu. "To je zaista uobičajeno", zaključila je.