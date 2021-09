Potres jačine 7,0 prema Richteru zatresao Meksiko

Potres magnitude 7.0 pogodio je u srijedu područje 11 milja (17 kilometara) sjeveroistočno od Acapulca u meksičkoj saveznoj državi Guerrero, izvijestila je američka geološka služba USGS.

Izazvao je trešnju građevina, a stanovnici su istrčali na ulice.

As anticipated, we're starting to see evidence of earthquake-induced landslides in the hills/mountains around Acapulco. #terremoto #earthquake https://t.co/FpCE96Msr5

Prema izvještaju civilne zaštite, potres je uzrokovao odrone kamenja i klizišta koja su pala na ceste. Prema izjavama svjedoka, oštetio je i građevine u Acapulcu.

Gradonačelnica Mexica Claudia Sheinbaum kazala je da u glavnom gradu te države za sada nema dojava o velikim štetama.

Magnituda potresa prvo je bila izmjerena na 7.4, a USGS je izvijestio da se radilo vrlo plitkom potresu na 12,5 kilometara ispod zemljine površine, što je povećalo efekt trešnje.

A powerful earthquake struck southwestern Mexico near the beach resort of #Acapulco on Tuesday night, causing rock falls and damaging buildings, though there were no immediate reports of casualties. M7.0 #earthquake (#Sismo) strikes 18 km NE of Acapulco de Juárez (#Mexico) pic.twitter.com/f8LisWFmfx