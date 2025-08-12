Požar kod Madrida pod kontrolom: Poginula jedna osoba, buktinja zahvatila više od 1000 hektara

Vatrogasci su stavili pod kontrolu šumski požar u blizini španjolske prijestolnice Madrida, u području Tres Cantos, u kojem je poginula jedna osoba i evakuirano 180 ljudi, priopćile su u utorak regionalne vlasti.

Povoljni noćni uvjeti omogućili su gašenje požara, priopćila je Zajednica Madrida. Muškarac koji je helikopterom prevezen u bolnicu La Paz nakon što je zadobio opekline na 98 posto tijela, kasnije je umro, priopćila je Zajednica Madrida.

Požar je zahvatio više od 1000 hektara. Dugotrajni toplinski val u Španjolskoj nastavio se u utorak, a temperature bi u nekim regijama trebale doseći 44 stupnja Celzijevih, prema meteorološkoj službi AEMET. Znanstvenici kažu da toplija i suša ljeta u mediteranskoj regiji predstavljaju visok rizik od šumskih požara. Nakon što požari izbiju, suha vegetacija i jaki vjetrovi mogu uzrokovati njihovo brzo i nekontrolirano širenje, ponekad izazivajući vatrene vrtloge.