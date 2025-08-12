Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
EVAKUIRANO 180 LJUDI

Požar kod Madrida pod kontrolom: Poginula jedna osoba, buktinja zahvatila više od 1000 hektara

Foto: Reuters
1/6
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
12.08.2025.
u 10:19

Dugotrajni toplinski val u Španjolskoj nastavio se u utorak, a temperature bi u nekim regijama trebale doseći 44 stupnja Celzijevih, prema meteorološkoj službi AEMET.

Vatrogasci su stavili pod kontrolu šumski požar u blizini španjolske prijestolnice Madrida, u području Tres Cantos, u kojem je poginula jedna osoba i evakuirano 180 ljudi, priopćile su u utorak regionalne vlasti.

Povoljni noćni uvjeti omogućili su gašenje požara, priopćila je Zajednica Madrida. Muškarac koji je helikopterom prevezen u bolnicu La Paz nakon što je zadobio opekline na 98 posto tijela, kasnije je umro, priopćila je Zajednica Madrida.

Požar je zahvatio više od 1000 hektara. Dugotrajni toplinski val u Španjolskoj nastavio se u utorak, a temperature bi u nekim regijama trebale doseći 44 stupnja Celzijevih, prema meteorološkoj službi AEMET. Znanstvenici kažu da toplija i suša ljeta u mediteranskoj regiji predstavljaju visok rizik od šumskih požara. Nakon što požari izbiju, suha vegetacija i jaki vjetrovi mogu uzrokovati njihovo brzo i nekontrolirano širenje, ponekad izazivajući vatrene vrtloge.
Strašni prizori na mjestu teške nesreće na autocesti
Ključne riječi
Madrid Španjolska požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još