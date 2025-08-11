Naši Portali
POLITIKA, IDENTITET I PODJELE

Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH

Zagreb: Zastupnice Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković i predsjednik GLAS-a Stanko Borić održali su konferenciju za medije
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Boris Beck
11.08.2025.
u 17:21

Što će jadna Dalija Orešković napisati kad sazna da je Mihaela Živković, zabrinuta zbog toga što je baš ona izabrana da predvodi kadete HV-a, prije mimohoda, da razbije tremu, molila baš krunicu?

Prije dvije godine, dok je u Saboru zastupala stranku Centar, Dalija Orešković je izjavila da "migranti Hrvatskoj nisu prijetnja", nego da je "problem što Hrvatska nije zemlja u kojoj netko želi ostati". Danas, kad je zastupnica stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom, dakle sebe, smeta joj što je izbornik reprezentacije Zlatko Dalić iz rodnog Livna došao ovamo i ostao: "Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja 'ne voli i neće Hrvatsku'? S kojim pravom?"

Komentara 4

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:38 11.08.2025.

Od uhljeb snahe ne treba puno očekivati. Osoba koju je svekar zaposlio preko veze dakle Milanovića jedino što zna je govor mržnje .Kad se podvuće crta njezin rad u saboru je na razini nule. Poslije će govoriti kako ju drugi napadaju i glumiti če žrtvu. No ljudi više ne nasjedaju na to lažima je došao kraj.

MO
MonetAndManet
17:41 11.08.2025.

Nju ljevičari predaju među sobom na povodcu pa joj skinu brnjicu kad ostanu bez riječi i ideja. Zato je u zadnje vrijeme stalno po medijima. Leftardi otišli na godišnji, a nju svezali kraj stupa za zastavu, da ju podsjete šta treba zapišavati. Av av av grrr... Dajte nek joj netko odnese malo vode i nek ju riješi boška buha ..

AN
Antonio1952
18:30 11.08.2025.

Sve sto valja vuce korijenje iz BiH.

