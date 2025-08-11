Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH

Prije dvije godine, dok je u Saboru zastupala stranku Centar, Dalija Orešković je izjavila da "migranti Hrvatskoj nisu prijetnja", nego da je "problem što Hrvatska nije zemlja u kojoj netko želi ostati". Danas, kad je zastupnica stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom, dakle sebe, smeta joj što je izbornik reprezentacije Zlatko Dalić iz rodnog Livna došao ovamo i ostao: "Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja 'ne voli i neće Hrvatsku'? S kojim pravom?"