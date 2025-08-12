U 'bijelom kugom' poharanoj BiH, Široki Brijeg demografski je fenomen

Zapadna Hercegovina nije imala puno gradskih urbanih središta. Posljedica je to, ponajprije, teške povijesti i maćehinskog odnosa komunističkih vlasti koje su tijekom gotovo pet desetljeća svoje vladavine dosljedno kažnjavale ovaj dio BiH. Za razliku od većine drugih regija, područje Hercegovine zapadno od Neretve nije osjetilo industrijski zamah nakon Drugog svjetskog rata koji je sa sobom nosio i gradnju infrastrukture, stambenih zgrada, škola, bolnica i svega onoga što je nekadašnjim varošima i čaršijama po Bosni davalo izgled i obilježja grada.