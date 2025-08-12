Naši Portali
U 'bijelom kugom' poharanoj BiH, Široki Brijeg demografski je fenomen

12.08.2025. u 07:28

Grade se nove i obnavljaju postojeće ceste, uređuje se promet u gradu, uklanjaju oronule građevine. Investira se u školske i gospodarske objekte, komunalnu infrastrukturu.

Zapadna Hercegovina nije imala puno gradskih urbanih središta. Posljedica je to, ponajprije, teške povijesti i maćehinskog odnosa komunističkih vlasti koje su tijekom gotovo pet desetljeća svoje vladavine dosljedno kažnjavale ovaj dio BiH. Za razliku od većine drugih regija, područje Hercegovine zapadno od Neretve nije osjetilo industrijski zamah nakon Drugog svjetskog rata koji je sa sobom nosio i gradnju infrastrukture, stambenih zgrada, škola, bolnica i svega onoga što je nekadašnjim varošima i čaršijama po Bosni davalo izgled i obilježja grada.

Avatar Halid
Halid
07:33 12.08.2025.

Tu držimo i većinu uprava hrvatskih preduzeća.

