U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika

U godini dana Hrvatska je povećala broj zaposlenih za oko 40 tisuća, tako da je krajem srpnja ukupan broj prijavljenih u sustavu mirovinskog osiguranja bio nadomak 1,8 milijuna, sa zaostatkom od svega 12 tisuća! Probijanje granice od 1,8 milijuna zaposlenih prebačeno je za iduće proljeće i ljeto, a osim stranih radnika, u postizanju novog rekorda pomažu i umirovljenici . U srpnju je na pola radnog vremena bilo zaposleno 37.955 umirovljenika – što je oko 5500 više nego na početku ove godine i oko deset tisuća više nego što je bilo zaposlenih umirovljenika prije dvije godine.