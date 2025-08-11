U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika

U godini dana Hrvatska je povećala broj zaposlenih za oko 40 tisuća, tako da je krajem srpnja ukupan broj prijavljenih u sustavu mirovinskog osiguranja bio nadomak 1,8 milijuna, sa zaostatkom od svega 12 tisuća! Probijanje granice od 1,8 milijuna zaposlenih prebačeno je za iduće proljeće i ljeto, a osim stranih radnika, u postizanju novog rekorda pomažu i umirovljenici. U srpnju je na pola radnog vremena bilo zaposleno 37.955 umirovljenika – što je oko 5500 više nego na početku ove godine i oko deset tisuća više nego što je bilo zaposlenih umirovljenika prije dvije godine.
Video sadržaj
2
'POKAZALO JASNE NAMJERE'
Zelenski: Danas sam dobio izvješće, evo što Putin smjera, ne planira mir
8
'OZBILJNA PRIJETNJA ČOVJEČANSTVU'
Hitno upozorenje stručnjaka: Gljivica otporna na lijekove i opasna po život brzo se širi
19
nevjerojatan život gabi novak
Djetinjstvo glazbene dive obilježeno je tragedijom, oca su joj ubili, a odrasla je u sobičku
POVIJESNI FENOMEN
Bajna buducnost kad si iz nje posudis novac i jos nemas ni dijecu