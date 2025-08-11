Naši Portali
BUDUĆNOST DOMAĆEG TRŽIŠTA

U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika

Autor
Ljubica Gatarić
11.08.2025.
u 21:05

U srpnju je na pola radnog vremena bilo zaposleno 37.955 umirovljenika, što je oko 5500 više nego na početku ove godine i oko 10.000 više nego prije dvije godine

U godini dana Hrvatska je povećala broj zaposlenih za oko 40 tisuća, tako da je krajem srpnja ukupan broj prijavljenih u sustavu mirovinskog osiguranja bio nadomak 1,8 milijuna, sa zaostatkom od svega 12 tisuća! Probijanje granice od 1,8 milijuna zaposlenih prebačeno je za iduće proljeće i ljeto, a osim stranih radnika, u postizanju novog rekorda pomažu i umirovljenici. U srpnju je na pola radnog vremena bilo zaposleno 37.955 umirovljenika – što je oko 5500 više nego na početku ove godine i oko deset tisuća više nego što je bilo zaposlenih umirovljenika prije dvije godine.

Ključne riječi
Vlada RH rad mirovina Umirovljenici

Komentara 3


Avatar AFUERA
AFUERA
22:13 11.08.2025.

Bajna buducnost kad si iz nje posudis novac i jos nemas ni dijecu

Avatar fidelio
fidelio
21:41 11.08.2025.

Nema djece, ima penzića. Vlada polaže sve nade u vas. Izraubani svih zanimanja - zaposlite se (opet)!

Avatar BravarBroz
BravarBroz
21:32 11.08.2025.

Većinom branitelji. Srećom po njih ne trate vrijeme po kladionicama.

