Liječnica Petra iz 'Braka na prvu' podijelila potresnu priču: 'I dalje čuje glasove, a mogla je biti sretna i zdrava'

Petra Meštrić, 31-godišnja liječnica sa zagrebačkom adresom, na svom je Instagram profilu objavila priču koja je mnoge duboko dirnula, opisavši susret s prijateljicom iz mladosti. - Naručila je hranu, pojela dva zalogaja i rekla: ‘Jela sam doma’ - započela je Petra i dodala bolnu istinu: - Obje smo znale da nije jela zadnja dva dana. XS joj je prevelik. Odnosi ga krojačici kako bi joj prekrojila - tvrdi.

Kako kaže, ova tužna slika u potpunoj je suprotnosti s onim kakva je njezina prijateljica nekoć bila. Petra se prisjetila djevojke pune života, sportašice snažnije građe koja nikada nije bila debela, sa zaraznim osmijehom. No, u osjetljivim godinama, kada svaka riječ ima moć oblikovati nečiju percepciju o sebi, našla se na meti okrutnih komentara. - Uvijek se našla okružena ljudima koji su joj govorili: ‘Debela si’, ‘Mogla bi biti manekenka kad bi malo smršavila’ - napisala je Petra.

Foto: Instagram screenshot

Otrovne riječi stizale su od muškaraca, žena, prijatelja i stranaca, a ni društvene mreže nisu bile blaže. Sve je to ostavilo trajne posljedice na tada mladu i neiskusnu djevojku te je nekoć perspektivna sportašica i buduća pravnica postala sjena same sebe, s indeksom tjelesne mase koji danas ukazuje na pothranjenost. - Mogla je biti odlična sportašica. Mogla je biti pravnica, kako je željela. Mogla je samo biti sretna i zdrava - s tugom je konstatirala Petra.

Iako je fizički uništena, psihičke rane su još dublje jer, kako kaže liječnica, njezina prijateljica i dalje čuje te glasove. - Ona i dalje čuje ‘Debela si’. I dalje u ogledalu vidi komentare. A glasovi iz prošlosti i dalje viču - stoji u Petrinoj priči na Instagramu. Svojom objavom Meštrić je uputila snažan apel i zaključila ga pitanjem za sve: - Zato sljedeći put kad ti dođe da komentiraš nečije tijelo, zapitaj se: ‘Jesam li ja ta osoba koja će nekome ostati u glavi do kraja života?’ - završila je bivša natjecateljica Braka na prvu.

Podsjetimo, Petra se često javlja i komentira razne situacije te objavljuje zabavan sadržaj, a često se osvrne i na poruke pitanja i komentare koje dobije od pratitelja. Nedavno je podijelila video na kojem pozira uz bazen te pokazuje svoju transformaciju nakon showa i tom prilikom je otkrila s čime se nosi:

- Zamisli da učiš danonoćno, propuštaš rođendane, druženja.. Diplomiraš, daješ sve od sebe pacijentima, samo da bi netko pomislio da tvoje vještine nestaju jer si se slikala u bikiniju ili objavila smiješni video - rekla je te poželjela svima dobrodošlicu u 21. stoljeće, a mnogi su se s njom složili i pružili joj podršku.