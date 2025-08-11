Putinov čovjek od povjerenja usudio se reći 'ne': Skupo je platio pokušaj da zaustavi rat

Dmitrij Kozak (66) godinama je bio čovjek za najosjetljivije zadatke Vladimira Putina. Kada je Putin 1999. postao premijer, imenovao ga je šefom svog kabineta. Kada je Rusija dobila domaćinstvo Zimskih olimpijskih igara, Kozak je upravljao pripremama. Kada je Putin 2014. anektirao Krim, Kozak je nadgledao njegovu integraciju u Rusiju. I dok je Putin gomilao trupe na granici 2021., Kozak je bio taj koji je američkim diplomatima držao predavanja o "zloćudnom režimu u Kijevu". No, njegova era kao ključnog Putinovog operativca čini se da je završila onog trenutka kada je izrazio svoje neslaganje s invazijom na Ukrajinu, koju smatra katastrofalnom pogreškom.

Prema navodima insajdera iz Kremlja, Kozak, koji je i sam rođen u Ukrajini, ne samo da je prije invazije upozoravao na žestok ukrajinski otpor i teške posljedice rata, već je nedavno otišao i korak dalj, piše The New York Times. Predstavio je Putinu konkretan prijedlog za zaustavljanje borbi i početak mirovnih pregovora. Uz to, nagovarao je ruskog predsjednika na dubinske domaće reforme, uključujući stavljanje moćnih sigurnosnih službi pod civilni nadzor i izgradnju neovisnog pravosuđa, što su potezi koji bi iz temelja uzdrmali postojeću strukturu moći.

Putin je, prema tvrdnjama upućenih, bio duboko razočaran. Kozakov kritički stav doveo je do kolapsa njegova položaja unutar Kremlja. Većina njegovih ovlasti, uključujući odnose s Moldavijom i odcijepljenim gruzijskim regijama, prebačena je na Sergeja Kirijenka, drugog zamjenika šefa administracije koji je svesrdno prigrlio ratnu politiku. Kozak je praktički nestao iz javnosti, a njegov pad u nemilost postao je jasna poruka svima u moskovskoj eliti koji bi se usudili preispitivati predsjednikove odluke.

Ipak, unatoč drastičnom gubitku formalnog utjecaja, Kozak je zadržao određeni pristup Putinu, što izvori pripisuju predsjednikovoj lojalnosti prema dugogodišnjim suradnicima. Čini se da ga Putin sada koristi kao neslužbeni kanal za komunikaciju sa Zapadom. Jedan zapadni diplomat koji se s njim sastao više puta od 2022. potvrdio je da mu je Kozak jasno dao do znanja da se ne slaže s invazijom. "Dajte mi argumente", često je ponavljao, tražeći, kako se vjeruje, ideje kojima bi mogao uvjeriti Putina da promijeni smjer.

Kozak je, navode izvori bliski Kremlju, jedini visoki dužnosnik iz Putinova najužeg kruga za kojeg se zna da otvoreno, iako ne i javno, izražava neslaganje s ratom. Njegov stav, iako vjerojatno neće promijeniti mišljenje Putina okruženog tvrdolinijašima, odražava frustraciju koja tinja u dijelovima moskovske elite zbog predsjednikove nespremnosti na kompromis i sve nekontroliranije moći sigurnosnih službi. Njegov otpor invaziji nije novijeg datuma. Kako je ranije izvijestio Reuters, Kozak je još uoči invazije 2022. pokušao uvjeriti Putina da je postigao preliminarni dogovor s Ukrajinom o odustajanju od članstva u NATO-u, no ruski vođa je to odbacio i pokrenuo invaziju punog opsega, zapečativši time sudbinu Ukrajine, ali i svog dugogodišnjeg suradnika.