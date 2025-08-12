Rijeka igra na sve ili ništa: Moraju srušiti Irce ili se pomiriti sa sramotnim porazom

Nogometaši Rijeke jučer su otputovali na uzvratni susret kvalifikacija za Europsku ligu, u Irskoj će večeras od 20.45 sati pokušati nadoknaditi ono što su uprskali na svojoj Rujevici. Naime, u tom prvom susretu izgubili su s 1:2.

– Nećemo im dati ni da pomisle kako ovdje mogu nešto napraviti – rekao je prije te prve utakmice trener Rijeke Radomir Đalović.

No, Irci nisu samo pomislili da nešto mogu napraviti, već su napravili veliki korak prema prolasku. Rijeka je u tom susretu povela, Janković je u 56. minuti pogodio iz jedanaesterca, ali dvije minute kasnije kola su krenula nizbrdo, Shelbourne je izjednačio, a u 70. minuti poentirao za pobjedu.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih

Samo nema Rukavine

Rijeka čeka svoju prvu europsku pobjedu u ovoj sezoni, naime momčad s Rujevice u kvalifikacijama za Ligu prvaka odigrala je kod kuće s Ludogorecom 0:0, u Bugarskoj je bilo 1:1, a od šanse da se nađe u elitnom razredu europskog nogometa oprostila se s dva primljena pogotka u produžecima. Sad Rijeci treba pobjeda, i minimalna bi je odvela u produžetke, a s pobjedom od dva pogotka razlike otišli bi korak bliže skupini Europske lige i automatski osigurali jesen u Europi jer bi s prolaskom preko Shelbournea imali zajamčeno mjesto u Konferencijskoj ligi.

Dobra je vijest za trenera Radomira Đalovića Đalovića što i dalje ima momčad na okupu, s njima na put nije otišao samo Gabriel Rukavina koji odrađuje kaznu zbog crvenog kartona. Svi su ostali i dalje na raspolaganju, pa tako i Toni Fruk i Niko Janković. Nagađalo se da bi mogli napustiti Rijeku koja bi tako ozbiljno napunila svoj proračun. No, srećom, još su tu, jako su važni u pokušaju Rijeke da prođe Irce.

Važno je uhvatiti skupinu

Jako blizu odlasku bio je Janković, navodno su se Rijeka i Fenerbahçe već dogovorili, Rijeci bi pripalo 5,6 milijuna eura i bilo je izgledno da nakon Osijeka Janković neće put Irske nego da će otići u Tursku, ali je bar zasad taj transfer stopiran pa je ovaj jako važan igrač Rijeke ostao na raspolaganju treneru Đaloviću. Vidjet ćemo hoće li se sve realizirati nakon večerašnje utakmice, iako trener Fenera Jose Mourinho ne vidi Jankovića kao pojačanje. Turski klub smatra da je to ulaganje u budućnost, ali Mourinho traži igrače koji će odmah biti velika pojačanja.

Za očekivati je i da će Fruk uskoro otići, a prođe li Rijeka uspješno preko Shelbournea i osigura europsku jesen, Fruk će zacijelo biti prodan, govori se o desetak milijuna eura. No, za Rijeku i naš nogomet svakako bi bilo najvažnije da Rijeka u Irskoj uspije napraviti preokret i da izbori tu europsku jesen te da se u tome pridruži Dinamu koji je izravno ušao u skupinu Europske lige. Ne prođe li Irce, imat će još jedan 'popravni', igrat će u play-offu Konferencijske lige i tu će biti favorit jer ide na boljega iz susreta Vikingur (Ovčji otoci) – Linfield (Sjeverna Irska), u prvoj utakmici slavio je Vikingur s 2:1.